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巴拿馬遣返穿越達連隘口43移民 魯比歐「目送」

編譯莊瑞萌／綜合報導
美國國務卿魯比歐(左一)3日在巴拿馬公共安全部長及外長陪同下，於巴拿馬機場親眼看著巴國把穿越達連隘口的無證移民遣返哥倫比亞。(美聯社)
美國國務卿魯比歐(左一)3日在巴拿馬公共安全部長及外長陪同下，於巴拿馬機場親眼看著巴國把穿越達連隘口的無證移民遣返哥倫比亞。(美聯社)

國務卿魯比歐(Marco Rubio)3日在巴拿馬目睹一架受美國資助、載有43名移民遣返班機飛往哥倫比亞，他隨後轉往薩爾瓦多訪問。魯比歐完成巴拿馬與薩爾瓦多訪問後，將接著前往哥斯大黎加、瓜地馬拉以及多明尼加共和國等五國，預料移民議題也將繼續成為討論重點。

美聯社報導，這架遣返航班上的移民是因為非法穿越哥倫比亞的達連隘口(Darien Gap)之後被巴拿馬當局拘留。國務院表示，希望透過如此遣返行動傳達出威懾訊息，即川普阻止移民前往美國被視為首要任務，並與各國合作加強其邊境的移民執法，同時接受被美國驅逐的人。

目前醞釀中的想法便是與薩爾瓦多談判所謂的「安全第三國」協議，允許在美國的非薩爾瓦多移民被送往薩爾瓦多。

不過，人權活動人士警告，薩爾瓦多缺乏對尋求庇護者及難民的一貫政策，而且上述協議可能不會僅限於暴力犯罪者。薩爾瓦多左派「馬蒂民族解放陣線」(Farabundo Marti National Liberation Front)總書記弗洛雷斯(Manuel Flores)更批評如此規畫，認為這等於認同該地區是美國「用來傾倒垃圾的後院」。

自從簽署資助協議以來，美國已向巴拿馬提供了近270萬美元援助，用於支付遣返航班和機票費用。魯比歐是在停機坪上目送這架班機離境，該班機載著32名男性和11名女性返回哥倫比亞。

身為國務卿親自目睹這樣的執法行動，尤其是在鏡頭前並不常見。魯比歐說，「大規模移民是當代的一大悲劇之一，影響世界各地的國家。我們明白許多尋求移民的人往往是受害者，並在過程中受到傷害，這對任何人來說都不是好事。」

針對拒絕接收從美國遣返本國公民航班的國家，川普一直表示將採取行動反制。上周他曾短暫對哥倫比亞祭出制裁措施，原因是該國最初拒絕接收兩架航班。反觀巴拿馬的合作度較高，不僅允許搭載第三國被驅逐者的航班降落，還在他們抵達美國前便將移民遣返。

移民 遣返 魯比歐

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