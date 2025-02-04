巴拿馬遣返穿越達連隘口43移民 魯比歐「目送」
國務卿魯比歐(Marco Rubio)3日在巴拿馬目睹一架受美國資助、載有43名移民的遣返班機飛往哥倫比亞，他隨後轉往薩爾瓦多訪問。魯比歐完成巴拿馬與薩爾瓦多訪問後，將接著前往哥斯大黎加、瓜地馬拉以及多明尼加共和國等五國，預料移民議題也將繼續成為討論重點。
美聯社報導，這架遣返航班上的移民是因為非法穿越哥倫比亞的達連隘口(Darien Gap)之後被巴拿馬當局拘留。國務院表示，希望透過如此遣返行動傳達出威懾訊息，即川普阻止移民前往美國被視為首要任務，並與各國合作加強其邊境的移民執法，同時接受被美國驅逐的人。
目前醞釀中的想法便是與薩爾瓦多談判所謂的「安全第三國」協議，允許在美國的非薩爾瓦多移民被送往薩爾瓦多。
不過，人權活動人士警告，薩爾瓦多缺乏對尋求庇護者及難民的一貫政策，而且上述協議可能不會僅限於暴力犯罪者。薩爾瓦多左派「馬蒂民族解放陣線」(Farabundo Marti National Liberation Front)總書記弗洛雷斯(Manuel Flores)更批評如此規畫，認為這等於認同該地區是美國「用來傾倒垃圾的後院」。
自從簽署資助協議以來，美國已向巴拿馬提供了近270萬美元援助，用於支付遣返航班和機票費用。魯比歐是在停機坪上目送這架班機離境，該班機載著32名男性和11名女性返回哥倫比亞。
身為國務卿親自目睹這樣的執法行動，尤其是在鏡頭前並不常見。魯比歐說，「大規模移民是當代的一大悲劇之一，影響世界各地的國家。我們明白許多尋求移民的人往往是受害者，並在過程中受到傷害，這對任何人來說都不是好事。」
針對拒絕接收從美國遣返本國公民航班的國家，川普一直表示將採取行動反制。上周他曾短暫對哥倫比亞祭出制裁措施，原因是該國最初拒絕接收兩架航班。反觀巴拿馬的合作度較高，不僅允許搭載第三國被驅逐者的航班降落，還在他們抵達美國前便將移民遣返。
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