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拘留在關灣無證客 諾姆稱將遵法律程序 未鬆口排除婦孺

記者顏伶如／綜合報導
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剛上任國土安全部長諾姆受訪表示，未來關灣不排除收容無證婦女或孩童。(路透)
剛上任國土安全部長諾姆受訪表示，未來關灣不排除收容無證婦女或孩童。(路透)

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)2日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問說，拘留在關達那摩灣(Guantanamo Bay)的所有無證移民將遵循正當法律程序(due process)。她表示，不排除將婦女、兒童也拘留在關達那摩灣。

川普總統日前宣布，打算把古巴關達那摩灣軍事營地做為拘留中心，收容數以千計的無證移民。

諾姆受訪時說，拘留在關達那摩灣所有移民都將遵循正當法律程序。她表示，能夠使用關達那摩灣設施，對國土安全部來說具有加分作用，非常感謝國防部協助規畫，讓關達那摩灣設施符合要求，可以用來安置遭到遣返的移民。

軍方連日來奉命遣返被法院驅逐的非法移民，以軍機送回原籍地。圖為1月30日一批戴著...
軍方連日來奉命遣返被法院驅逐的非法移民，以軍機送回原籍地。圖為1月30日一批戴著口罩與腳鐐的非法移民在德州艾爾帕索市的比利斯堡，登機籌候起飛，目的地是瓜地馬拉。(美聯社)

川普上台兩周，掃蕩無證移民行動在全國各地展開，移民機關對於拘留中心的需求隨之提高。

關達那摩灣軍事基地向來用來關押國際恐怖攻擊罪犯或911恐怖事件嫌犯。布希總統任內，美國政府對於被關押在關達那摩灣的嫌犯暫時取消正當法律程序，2020年聯邦上訴法院同意聯邦政府立場，並在裁決書中指出關達那摩灣監獄囚犯沒有資格擁有正當法律程序。

諾姆受訪時說，川普政府只會把「窮凶惡極」(worst of the worst)的無證移民拘留在關達那摩灣，也就是在美非法居留期間還犯罪的無證客。

她說，過去這周在紐約市監督掃蕩行動，「我們追緝目標是犯下謀殺、強暴、攻擊、購槍、毒品走私等，已經被發布通緝令的罪犯」。

至於婦女與兒童是否也將拘留在關達那摩灣，諾姆並未正面回答，僅說：「我們會使用能夠運用的設施，會根據個案安排適當拘留地點」。

移民 川普 國土安全部

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