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阻擋效率部人員進入敏感區 國際開發總署2官員遭停職

編譯廖振堯／綜合報導
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美國國際開發總署在推動美國對外人道救援、消除貧困、改善衛生等計畫。圖為USAID在華府大樓。(路透)
美國國際開發總署在推動美國對外人道救援、消除貧困、改善衛生等計畫。圖為USAID在華府大樓。(路透)

由前總統甘迺迪(John F. Kennedy)於1961年成立的美國國際開發總署(USAID)，旨在推動美國對外人道救援、消除貧困、改善衛生等計畫，不過川普政府和馬斯克卻在無證據的情況下詆毀該機構「左傾又腐敗」，已招致兩黨議員反彈。而消息指出，有兩位USAID安全官員因擋下政府效率部(DOGE)代表進入「高度安全權限」區域而被停職。

華盛頓郵報報導，被停職的是安全主管沃希斯(John Voorhees)及他的副手。一名參院民主黨高階工作人員描述，大約8名DOGE人員1日進入USAID大樓，要求進入每層樓每個房間，儘管其中只有少數人擁有安全權限。沃希斯阻擋這些官員進入「敏感情報隔離設施」(SCIF)，這是採取特別保全措施、讓官員和承包商審查高度機密資訊的房間。

一名民主黨助理說，當USAID職員試圖阻止DOGE人員進入某些區域時，他們威脅要呼叫聯邦法警。DOGE官員最終被授予進入包括安全部門辦公室在內的權限。參院民主黨工作人員還表示，USAID的高階官員及其立法和公共事務局(Bureau for Legislative and Public Affairs)的大部分工作人員當天稍晚被告知停職，有些人未收到通知但被暫停存取代理終端。

隔天(2日)，馬斯克在X平台上發文攻擊USAID，稱該機構「邪惡」且是「恨透美國的極左馬克思主義者的毒蛇老巢」，痛罵USAID是個犯罪組織，「它是該死了。」

USAID的X平台、Instagram帳號皆在同一天關閉；據一名現任和前任USAID官員透露，USAID幕僚長霍普森(Matt Hopson)已悄悄辭職。USAID是全球最大的糧食援助提供機構，據國會研究處(Congressional Research Service)稱，該機構2023年管理撥款達400億元，在100多個國家設有辦事處、員工逾萬人。

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