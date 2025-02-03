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川普政府新規：CDC學者發表的論文 不得提到LGBT、懷孕者

編譯馮克芸／綜合報導
美國疾病管制與預防中心科學家1月31日接獲命令，如在科學期刊上有尚未發表的研究論文，且提及跨性別者、移民、LGBT、懷孕者等字眼，必須撤回。圖為美國疾管中心位於亞特蘭大的總部。(路透)
美國疾病管制與預防中心科學家1月31日接獲命令，如在科學期刊上有尚未發表的研究論文，且提及跨性別者、移民、LGBT、懷孕者等字眼，必須撤回。圖為美國疾管中心位於亞特蘭大的總部。(路透)

紐約時報1日報導，聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)科學家上周五(1月31日)晚間接獲命令，要求他們如在科學期刊上有尚未發表的研究論文，且提及跨性別者、移民、LGBT、懷孕者(transgender、immigrant、L.G.B.T.、pregnant people)等字眼，必須撤回。

紐時取得的這封電郵中，CDC科學副主任波斯納(Sam Posner)指示所屬員工撤回「宣揚或灌輸性別意識型態的研究論文，或被標記有此風險的研究論文」。

上述字眼中，「懷孕者」之所以被禁，是因為它屬中性用詞，未明確指稱「孕婦」(pregnant women)。

而在紐時取得的另一封電郵中，一項禁止CDC員工舉辦科學會議或與其他組織或公眾溝通的指令，在2月1日被無限期延長。

波斯納的一封備忘錄，提供了CDC員工在與科學類期刊通信時應使用的準確語言，他說他根據川普總統行政命令，自請刪除一篇投稿論文中的合著者身分。

如果一篇論文的所有作者都是CDC科學家，上述命令指示科學家撤回文章，不能再向刊物投稿。

世界衛生組織全球衛生法中心主任戈斯汀(Larry Gostin)表示，這項指令幾乎等同於審查，不僅是對政府員工審查，也是對公民個人的審查。戈斯汀指出，一篇論文的主要作者要求撤出，就算是其他合著者都是民間科學家，實際上也就等於扼殺了那篇論文。

戈斯汀強調，科學表達是美國憲法第一修正案有關言論自由的核心，攸關重大，「白宮的指令就是歐威爾式的。」他指的是作家喬治歐威爾的著作「一九八四」，意指政府權力過分擴張，實施極權統治。

CDC員工上周三奉令刪除該中心數以千計提到被禁詞語的網頁，其中部分頁面可能在刪除那些詞語後重新出現，但像是有關跨性別健康的頁面，預料將會繼續消失。

CDC 跨性別 聯邦疾病防治中心

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