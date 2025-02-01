獨立地位恐將撤除 路透：川普擬將美國國際開發總署併入國務院

美國國際開發總署（USAID）。（路透）

路透今天引述2名知情人士報導，美國總統川普 的政府將撤除美國國際開發總署的獨立地位，將其併入國務院 旗下。此舉對華府如何分配美國海外援助將是一大改變。

其中1名消息人士表示，美國國家安全會議（National Security Council）本週就這項關於美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development，USAID）的安排主持討論會。1名美國官員證實有相關討論，但表示尚未做成最終決定。

川普（Donald Trump）政府上週凍結美國對外援助，理由是為了檢視以確保美國在世界各地提供的價值數百億美元援助符合川普的「美國優先」外交政策，而非浪費納稅人的錢。

其中1名消息人士透露，白宮 正在研究川普握有哪些法律權限可頒布行政命令終止美國國際開發總署的獨立性。這名人士還說，川普最快可能在今晚或明天簽署這類命令。

目前還不清楚，川普是否有法律權限可繞過國會下令美國國際開發總署併入國務院。

美國聯邦參議院外交委員會成員之一的民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）今晚在社群媒體平台X發文說：「今晚注意美國國際開發總署。」

參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也在X發文評論川普打算解除美國國際開發總署獨立機構地位的「謠言」，稱此舉「不合法且違反我們國家的利益」。

路透社看到的美國國際開發總署辦公室照片顯示，刻有這個機構公章浮雕的牌匾已被拆除，暗示併入國務院的工作正在進行。

美國國際開發總署和白宮未立即回應路透的置評請求。美國國務院則是請記者向美國國際開發總署詢問相關問題。