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川普想利用關稅創造收入或報復？恐怕難以兼得

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統以打擊芬太尼和移民為由，向加墨中三國加徵關稅。（路透）
川普總統以打擊芬太尼和移民為由，向加墨中三國加徵關稅。（路透）

川普總統屢次談到以關稅來抵銷2017年減稅政策造成的部分收入損失，也可以創造收入並幫助保護美國工人；本屆大選更一直威脅針對特定國家加徵關稅，作為談判策略或懲罰措施，如中國、墨西哥、加拿大的商品，除非這國家嚴厲打擊芬太尼走私或非法移民。不過在目標不一的情況下，施行難度及效果可能皆大打折扣，川普面臨選擇：創造收入還是報復？

今日美國報(USA Today)報導，川普的資深經濟顧問、華府智庫研究員摩爾(Stephen Moore)表示，川普可能所有目標都要達成。美國聯邦預算問責委員會主席麥克吉尼斯(Maya MacGuineas)則說關稅用於推動國安政策的談判工具「可以非常有效」，但如此一來可能不太對財政政策有正向作用，因為關稅持續多久是未知數，「如果你想永久填補減稅政策的大坑，就必須承諾永久加徵關稅，但這似乎不太可能。」

其懲罰效果可能更為顯著，如哥倫比亞26日拒絕接受移民遣返航班後，川普立即宣布加徵25%關稅、一周內提高到50%，哥倫比亞政府同意川普條件後他便撤銷了命令。川普的資深貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)27日接受福斯採訪表示，其他國家將因此三思而後行，不再拒絕美國飛機。

川普預計在不久後針對晶片、半導體、藥品徵收關稅，以吸引商業投資回流美國，他還說將鋼鐵、鋁、銅和其他美軍所需的原料也會加徵關稅，稱「必須把生產轉移回美國」。他說在美生產的企業稅率應從他第一任期的21%降至15%。至於普遍關稅，川普27日晚間在空軍一號表示目前考慮的數字遠高於財長貝森特(Scott Bessent)提出的2.5%基準稅率。

卡托研究所(Cato Institute)經濟副總監林希康姆(Scott Lincicome)指出，川普提案存在許多不一致的地方，如果因為談判而不斷加徵又取消關稅，就不可能穩定地增加收入或保護行業。

川普 關稅 非法移民

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