貿易戰一觸即發 2月1日起 美徵收加墨25%、中國10%關稅

川普總統宣布自今天（2月1日）開始對加拿大和墨西哥開徵25%關稅，對中國徵10%關稅，預示新的貿易戰就要開打。（路透）

白宮31日宣布，2月1日起對加拿大 、墨西哥進口商品徵收25%關稅 ，中國進口商品則加徵10%關稅。川普 在白宮橢圓形辦公室對媒體說，最外2月中旬將對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅、石油、天然氣等產業祭出新一波關稅，並且打算對歐盟提高關稅，因為歐盟「對我們很不好」。

消費者恐面臨物價上漲

川普二度執政才兩周，貿易戰儼然一觸即發，而且打擊對象恐更為廣泛。美聯社分析，雖然川普曾說願意減低原油進口的衝擊，但關稅政策一出手，美國消費者恐將面臨物價迅速上漲。川普並未透露何時對歐盟開徵關稅以及關稅幅度。

川普上台之前便揚言要針對非法移民、芬太尼(fentanyl)製毒原料流入美國對加墨全面開徵關稅，逼迫南北兩個鄰國與美國合作改善問題。川普也曾表示，祭出關稅將能振興本土製造，聯邦政府增加稅收。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)31日宣布：「明天起，這些關稅便將上路。」她說，關稅是川普的承諾，如今說到做到。

川普總統表示自2月1日開始對加拿大、墨西哥及中國增加關稅，將重演他第一任期的國際貿易戰。圖為位於美墨邊境的加州貨櫃港口。（歐新社）

川普：短期會影響通膨

川普31日透露的電腦晶片等產業新一波關稅將加在目前既有關稅之上，考慮開徵的日期「在2月17日左右」。至於關稅加碼是否讓通膨火上加油、全球供應鏈打結，川普則說：「或許會有暫時、短期狀況，大家都會理解的。」他表示：「這些關稅將讓我們變得很有錢，很強大。」

李維特在記者會上拒絕透露加徵加拿大、墨西哥、中國關稅是否有特定產業得以豁免，或者三個貿易夥伴可以採取哪些行動以避開關稅。

川普則對媒體記者表示，不管加拿大、墨西哥或中國怎麼做，都逃不掉1日上路的關稅。但川普也說，考慮對加拿大原油徵收10%關稅，而非25%。根據能源資訊管理局（EIA），美國每天從加拿大進口460萬桶油，從墨西哥進口56.3萬桶。美國每日平均生產1350萬桶油。

加、墨已擬妥報復清單

華爾街日報報導，過去幾周，包括石油與汽車等規模大的美國產業都對川普努力遊說，除了爭取關稅豁免，也提出警告說關稅恐將導致價格上漲、北美大陸供應鏈全面大亂。加、墨兩國都已擬妥報復清單，將對美國商品也祭出關稅。

美聯社分析，對於才剛就職兩周的川普來說，關稅戰在政治、經濟層面都有風險。許多選民大選時支持共和黨，因為川普承諾上台後有辦法降低通膨，但關稅戰爆發後恐將讓物價進一步上漲，能源、汽車、伐木、農業等產業都會受到衝擊。