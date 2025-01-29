川普提議現代版「流放」 想把美國出生的重罪犯趕出國

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普 總統上任後雷厲風行驅離非法移民 ，如今更是突發奇想，打算把美國土生土長的重罪犯遣送出境，施以現代版「流放」懲處，充分展現川普捍衛國土安全的決心。

根據英國獨立報(The Independent)報導，27日在佛羅里達州邁阿密(Miami)多拉川普國家度假村(Trump National Doral resort)舉行的聯邦眾院共和黨員會議，川普語出驚人表示：「我不希望這群暴力慣犯滯留我國，就像我不希望來自其他國家行為不端的非法移民滯留我家一樣。」並信誓旦旦表示：「我們一定會獲得同意，就是把他們趕出我們國家，再瞧瞧他們是否喜歡『強制流放』(Forced exile)。」

川普除了宣布對美國重刑犯進行強制流放措施，還對自己下令對無證移民展開的大規模驅逐行動引以為傲：「我們不會道歉，逮捕行動非常快速。」並強調非法移民「極度危險」；他說：「他們是暴力分子，我過去常說他們比我國罪犯更加暴力，而且他們最大的好處在於，相比之下，他們會讓我國罪犯者看起來相對善良。」

不過研究數據顯示，非法移民犯罪人數遠低於美國土生土長的罪犯，因此川普也不得不接受國內暴力罪犯眾多的事實：「他們並非非法入境，而且被逮捕30、35次，甚至41、42次之多。」並列舉其犯行：「許多人犯下謀殺以及其他各種令人髮指的罪名，例如把他人推下地鐵 月台。」還有人用球棒毆打他人或「毆打老太太臉龐，將她們打昏後偷走對方錢包」等而被警方逮捕。

最後川普還以外國清空監獄並「派遣」罪犯入進美國減少犯罪為例，誤認可透過流放重刑犯降低國內犯罪率，並樂觀預估將國內重刑犯驅逐出境可獲得國會同意，不過聯邦憲法第8修正案(Eighth Amendment)明定禁止「殘酷且逾越正常範圍的懲罰」。

報導指出，英國最早在17世紀開始出現將罪犯遣送出境，甚至在美國獨立戰爭後在新南威爾斯(New South Wales，現今澳洲)設置流放地，不過19世紀下半已取消此種做法。