我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

亞利桑納州最大高中學區 拒協助遣返移民

編譯徐薏茹／綜合報導
亞利桑納州鳳凰城學區宣布校園為安全區域，拒絕配合聯邦驅離無證移民行動。圖為亞利桑納州土桑高中學生手持校園安全區域標語。(美聯社)
亞利桑納州鳳凰城學區宣布校園為安全區域，拒絕配合聯邦驅離無證移民行動。圖為亞利桑納州土桑高中學生手持校園安全區域標語。(美聯社)

亞利桑納州最大的高中學區明確表示，不會自動協助實行川普的移民計畫，聲明「無論是何種公民身分狀態」，學區都是所有學生的「安全區」。

川普將移民作為總統競選的核心議題，美國人大多支持他的大規模遣返計畫。

紐約時報和益普索(Ipsos)於1月2日至10日實施的民調顯示，55%的選民強力或有點支持這類計畫，88%的人支持「驅逐有犯罪紀錄的非法移民」，大多數民主黨人和共和黨人同意移民系統已經出問題。

日前川普政府宣布將終止一項長期政策，根據該政策，移民及海關執法局(ICE)人員不得在「敏感」區域或其附近逮捕人，如教堂、醫院或學校。

根據美國移民委員會(American Immigration Council)的資料，約13.1%的亞利桑納州居民為移民，約8.6%的美國出生居民與至少一名移民父母同住。

鳳凰城聯合高中學區(Phoenix Union High School District)理事會24日宣布採用一項決議，明確表示學區將繼續此一原則，「如果教育環境會受到干擾，則不會允許任何個人或組織進入學校。」

該決議指出，任何由ICE或其他機構提出進入校園的要求都必須由教育總監(superintendent)西婭·安德拉德(Thea Andrade)或其指定人員審查。

決議也聲明，學區不會收集學生的移民身分資訊，如果聯邦移民官員要求該學區學生的資訊，安德拉德將確保其要求遵守「家庭教育權利及隱私法案」(FERPA)。

此外，如果ICE拘留學生的監護人，學區的家庭問題團隊將出面協助學生。

鳳凰城聯合高中學區理事會主席希謝·納帕(Ceyshe Napa)在通過決議的會議上表示：「我們對2萬多名學生負有重大的責任，有許多人來自有色族裔、移民或難民家庭。無論我們身處的政治環境為何，我們的學生都需要能無懼地待在校園中。」

非法移民 學區 川普

上一則

無證客遣返上銬 巴西批美國漠視基本人權

下一則

媒體隨行邊境山路巡邏 6小時僅遇少數走線客

延伸閱讀

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁
川普幕僚傳力主對加墨先祭關稅 再來談判

川普幕僚傳力主對加墨先祭關稅 再來談判
墨西哥總統嗆川普 沒有墨西哥人就沒有今日美國

墨西哥總統嗆川普 沒有墨西哥人就沒有今日美國
川普關稅玩真的 美股期指重挫、新興貨幣大貶

川普關稅玩真的 美股期指重挫、新興貨幣大貶

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅