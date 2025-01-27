亞利桑納州最大高中學區 拒協助遣返移民

亞利桑納州鳳凰城學區宣布校園為安全區域，拒絕配合聯邦驅離無證移民行動。圖為亞利桑納州土桑高中學生手持校園安全區域標語。(美聯社)

亞利桑納州最大的高中學區 明確表示，不會自動協助實行川普 的移民計畫，聲明「無論是何種公民身分狀態」，學區都是所有學生的「安全區」。

川普將移民作為總統競選的核心議題，美國人大多支持他的大規模遣返計畫。

紐約時報和益普索(Ipsos)於1月2日至10日實施的民調顯示，55%的選民強力或有點支持這類計畫，88%的人支持「驅逐有犯罪紀錄的非法移民 」，大多數民主黨人和共和黨人同意移民系統已經出問題。

日前川普政府宣布將終止一項長期政策，根據該政策，移民及海關執法局(ICE)人員不得在「敏感」區域或其附近逮捕人，如教堂、醫院或學校。

根據美國移民委員會(American Immigration Council)的資料，約13.1%的亞利桑納州居民為移民，約8.6%的美國出生居民與至少一名移民父母同住。

鳳凰城聯合高中學區(Phoenix Union High School District)理事會24日宣布採用一項決議，明確表示學區將繼續此一原則，「如果教育環境會受到干擾，則不會允許任何個人或組織進入學校。」

該決議指出，任何由ICE或其他機構提出進入校園的要求都必須由教育總監(superintendent)西婭·安德拉德(Thea Andrade)或其指定人員審查。

決議也聲明，學區不會收集學生的移民身分資訊，如果聯邦移民官員要求該學區學生的資訊，安德拉德將確保其要求遵守「家庭教育權利及隱私法案」(FERPA)。

此外，如果ICE拘留學生的監護人，學區的家庭問題團隊將出面協助學生。

鳳凰城聯合高中學區理事會主席希謝·納帕(Ceyshe Napa)在通過決議的會議上表示：「我們對2萬多名學生負有重大的責任，有許多人來自有色族裔、移民或難民家庭。無論我們身處的政治環境為何，我們的學生都需要能無懼地待在校園中。」