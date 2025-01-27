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查緝無證客行動 霍曼：若拒配合將「連帶逮捕」

記者顏伶如／綜合報導
邊界沙皇霍曼要發出明顯信息，非法入境者有遭到逮捕的危險。(美聯社)
邊界沙皇霍曼要發出明顯信息，非法入境者有遭到逮捕的危險。(美聯社)

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)26日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時說，美國史上第一次出動軍機將無證移民驅逐出境，校園也成移民局幹員掃蕩範圍，川普政府透過這些行動傳達明確訊息：所有非法入境者都將面臨後果，即時沒有犯罪前科也一樣。霍曼警告，移民局在查緝無證客的行動裡，若拒絕配合官員執法恐將面臨「連帶逮捕」(collateral arrests)。

霍曼說：「如果我們沒辦法證明非法入境的後果為何，邊境問題就無法獲得解決。」

霍曼在訪問中說，川普政府目前只在大規模遣返行動的最初階段，以具有公共安全、國家安全威脅者為優先，但接下來在全國各地都會逮捕更多人。

他說，特別在庇護城市(sanctuary cities)裡，拒絕配合移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)官員執法，恐將面臨「連帶逮捕」。

根據估計，約有1100萬人在美非法居留。川普總統競選期間便承諾，上台後要展開大規模無證移民遣返行動，並阻止美墨邊境的偷渡人潮。

百萬計數的無證移民如何遣返，霍曼受訪時回答，將努力「盡可能遣返越多人越好」。他說，遣返行動首先鎖定的目標是具有公共安全威脅與國家安全威脅的無證客。

共和黨眾議員去年公布報告指出，根據政府統計，數十萬無證客曾被定罪或遭起訴。政府數據顯示，過去四年間，在美墨邊境被捕的偷渡客當中，數百人與恐怖份子或被列為黑名單的姓名相同。霍曼先前表示，大約200萬人在邊境地區被查出身分有問題，但從來沒有被捕，因此政府當局無從得知真實身分為何、是否具有任何威脅。

國土安全部去年公布統計指出，過去三年從美墨邊境入境的偷渡客裡，有犯罪前科的僅極少數，案件多為非暴力犯罪，例如酒駕、非法入境等。

川普政府下達逮捕人數工作指標給執法探員，加大驅逐無證移民力度。(路透)
川普政府下達逮捕人數工作指標給執法探員，加大驅逐無證移民力度。(路透)

邊境 移民 遣返

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