邊境沙皇稱「每天都有軍機遣返航班」數據：每趟開銷多達85.2萬元

川普政府任命的「邊境沙皇」 霍曼表示，今後軍機每天都有遣返無證移民的航班。圖為被遣返的瓜地馬拉籍無證移民走下遣返航班。(路透)

川普政府已於23日開始使用軍用飛機驅逐非法移民 ，當天執行了兩趟飛行任務，將約160名非法移民運返瓜地馬拉。主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)在接受美國廣播公司(ABC)專訪時說，現在每天都會用軍用飛機將非法入境者逐返原籍國，出動軍用飛機逐返只是更廣泛計畫的一部分，還有其他方式執行行動，包括這些人自願離去。他警告說，「如果非法入境，就會受到制裁」。

霍曼又說，移民和海關執法局(ICE)人員現在可以隨時逮捕超過1100萬沒有合法身分的人，而非僅僅是那些因犯罪或其他原因而被逐的人。

不過出動軍用飛機驅逐，正面對缺乏飛機的問題。白宮副幕僚長米勒(Dtephen Miller)24日表示，由於飛機不足運力受阻，故需要從多方面增加飛機來加快遣返進程。

他說，政府在擴大驅逐行動規模的同時，也考慮從六個來源增加飛機，包括從國土安全部 及國防部 等部門徵用。

米勒說，國土安全部有航空飛行設施，國防部、國務院同樣也有，其他還有商業航機及包機等等，每一航機都可用來展開合法驅逐出境行動。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)24日在證實已出動軍用飛機遣返非法移民時，也談到是否需要更多飛機時表示，川普政府會使用軍用和非軍用飛機來完成任務。

除了物力之外，運作成本也受到關注，數據顯示使用軍用飛機的費用，較國土安全部包機高出許多。

國防部審計長的數據指出，截至2022年秋季，一架C-17每小時平均運作成本約為2萬1000元，一架C-130E則是6萬8000元至7萬1000元之間。據此推算出，僅首日一次行動裡，一架C-17將大約80名非法移民從德州飛往瓜地馬拉城，飛行12小時成本約為25萬2000元，若使用C-130E成本更高達81萬6000元至85萬2000元。