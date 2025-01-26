DNA快速測試、地址變更警報…追無證客 高科技工具成執法利器

DNA快速測試、犯罪紀錄及生物特徵比對系統、地址變更警報、車牌辨識及追蹤，以及破解手機、硬碟、汽車的軟硬體等高科技手段，讓執法人員追蹤無證客更為方便。圖為無證移民被逮捕上銬。(美聯社)

川普總統誓言執行史上最大規模移民遣返行動，而他現在坐擁從拜登 政府便開始累積的高科技工具及技術，幫助實現此目標。

紐約時報查閱了近1萬5000份合約，顯示自2020年以來移民和海關執法局(ICE )、公民和移民服務局(CIS)兩大機構已向263家公司採購共78億元的各類追查工具，如DNA快速測試、犯罪紀錄及生物特徵比對系統、地址變更警報、車牌辨識及追蹤，以及破解手機、硬碟、汽車的軟硬體。

AI平台企業Palantir等公司贏得了ICE的資料儲存和分析合約。湯森路透(Thomson Reuters)、律商聯訊(Lexis Nexis)和信用評級公司提供個資資料庫，幫助政府人員找到特定人士的住所、工作地點和社會關係。臉部辨識公司Clearview AI簽訂近900萬元的合約、以色列電話破解公司Cellebrite向ICE出售約5400萬元的調查工具。ICE也從資料分析公司Babel Street購買軟體，其服務可以根據數據評估人們的潛在安全風險。ICE還向十幾家公司購買可用於破解密碼、尋找已刪除檔案和分析電郵收件匣的軟體。

專家表示，最可能立即用於大規模驅逐行動的工具應該是電子腳鐐，用於追蹤移民的確切位置。約有18萬名非法移民 佩戴電子腳環，或使用「SmartLink」應用程式每日回報一次自己的行蹤。這是「拘留替代方案」(Alternatives to Detention)的一部分，此計畫於2004年啟動、在拜登政府擴大，希望能以數位監控代替關押在拘留中心。

拜登政府多半將這些技術用於移民執法，包括調查販毒、人口走私和跨國幫派活動，而川普將如何使用這些工具尚不清楚。拜登時期的國土安全部(DHS)資訊長海森(Eric Hysen)表示，ICE和其他移民機構肩負重大責任，許多工具都是為調查毒販和其他犯罪分子而設計的，而不是用於追蹤移民，車牌辨識等其他技術則是用於緩解邊境交通壓力。海森解釋，聯邦政府一直以來都有內部政策限制如何使用監控工具，但新政府可以取消這些限制，「只是並不容易改變」。