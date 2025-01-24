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川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案

編譯莊瑞萌／綜合報導
川普下令公布1960年代三宗著名的暗殺案檔案，圖為1963年11月22日甘迺迪總統(中)在德州達拉斯搭乘敞篷車時遭到暗殺。(美聯社)
川普下令公布1960年代三宗著名的暗殺案檔案，圖為1963年11月22日甘迺迪總統(中)在德州達拉斯搭乘敞篷車時遭到暗殺。(美聯社)

總統川普23日簽署行政命令，要求政府部門公開當時羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)以及馬丁路德金恩牧師(Martin Luther King Jr.)遇刺剩餘仍未公布的檔案。

據美聯社與CNN報導，川普已下令公開數千份有關1963年總統約翰．甘迺迪(John F. Kennedy)被暗殺的機密文件。這次行政命令還要求將參議員羅勃．甘迺迪以及馬丁路德金恩被暗殺相關的剩餘聯邦檔案解密。川普說，「一切都會攤在陽光下。」

川普在連任競選期間曾承諾公開最後一批甘迺迪總統在達拉斯被暗殺且仍為機密的檔案，他在第一次任期內也做出過類似承諾，但最終因中央情報局(CIA)與聯邦調查局(FBI)要求，決定暫緩公開部分檔案。

川普下令公布1960年代三宗著名的暗殺案檔案，圖為非裔民權領袖金恩在1964年6...
川普下令公布1960年代三宗著名的暗殺案檔案，圖為非裔民權領袖金恩在1964年6月遇刺前，發現他佛州租住的房屋玻璃窗有彈孔。(美聯社)

這次命令要求國家情報局局長和司法部長在15天內制定計畫，公布約翰．甘迺迪剩餘檔案，以及在45天內公布另外兩起案件檔案，但目前尚不清楚檔案何時會對外公布。與甘迺迪總統暗殺相關的數百萬份政府檔案中，只有幾千份尚未完全解密。

儘管研究過檔案的人認為，外界不應期待會有震撼性的真相出爐，但暗殺事件及其相關事件細節仍吸引外界強烈關注。「總是有可能有些東西會遺漏，成為揭露更大冰山的一小部分。」維吉尼亞大學(University of Virginia)政治中心主任薩巴托(Larry J. Sabato)表示。「這就是研究人員尋找的東西。現在的機會可能不大，但它存在的可能性是有的。」

1990年代初期，聯邦政府規定所有與暗殺相關的文件必須集中存放在國家檔案與紀錄管理局(National Archives and Records Administration)單一收藏，當中包含超過500萬份紀錄，必須在2017年之前公開，除非總統指定任何豁免情況。

拜登總統任內，雖然相關檔案持續被公布，但仍有部分檔案尚未公開。包括川普在內的總統過去曾承諾會公開記錄，但中情局、五角大廈與國務院(State Department)仍持有不願公開的文件。文件之所以仍維持機密的理由，主要在於保護仍在世或可能在世的機密消息來源的身份以及保護相關的做法。

川普 國務院 拜登

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