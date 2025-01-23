川普發布連串行政令 企業設熱線、戰情室 化解客戶疑慮

摩根大通(JPMorgan Chase)設立戰情室，消化大量川普新政，協助回應企業對於移民政策改變的憂慮，並彙整重點筆記寄給執行長戴蒙等高層主管。(路透)

川普 總統上任後發布連串行政命令，銀行業者與律師事務所紛紛成立戰情室整理資訊或設立熱線，協助焦慮的企業客戶化解疑慮，並研擬下一步因應對策。

華爾街日報(WSJ)報導，川普就任後簽發一系列行政命令和備忘錄，商業、財經與法律業界人士試圖理解稅收、移民 、貿易和能源政策的變革。

摩根大通(JPMorgan Chase)設立戰情室，消化大量川普新政，協助回應企業對於移民政策改變的憂慮；該銀行政府關係部門的職員負責研究新發布的行政命令，彙整重點筆記寄給執行長戴蒙(Jamie Dimon)等高層主管。

美國銀行(Bank of America)和花旗集團(Citigroup)等銀行業者也啟動類似對策，準備幫助國際客戶與企業解決問題。

費雪‧菲利普斯(Fisher Phillips)律師事務所成立移民搜查因應團隊，由全公司的律師組成，以處理大量湧入的客戶詢問和疑慮。此外，該律師事務所推出24小時移民熱線，幫助客戶應對潛在的住家或職場突襲搜查行動，部分客戶已對潛在的移民政策改變或營運影響感到恐慌。

在製造商和零售商方面，相關團隊正在努力減輕潛在新關稅 的打擊。

管理顧問業者奧緯諮詢(Oliver Wyman)執行長史塔德(Nick Studer)表示，「川普在就職首日使出震懾手段後，處於權力巔峰的他將會推出更多措施，但現在只有少數企業完全理解潛在關稅的衝擊」。

史塔德認為，隨著川普政府開始運作，許多事情會變得更明朗。

聚焦經營企業客戶的安慶國際法律事務所(Akin Gump Strauss Hauer & Feld)推出川普行政命令追蹤系統，該系統截至21日下午已發布32篇部落格文章，摘要該事務所認為是最重要的行政命令和備忘錄。

安慶國際法律事務所遊說業務共同負責人彭波(Brian Pomper)表示，川普政府承諾在上任百日內做出重大改變，讓公司決定推出川普新政追蹤系統，化解焦慮客戶的疑惑。