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祈禱會對川普喊話 牧師：請對無證移民及跨性別族群慈悲

編譯尤寶琪／綜合報導
華盛頓聖公會主教巴迪（左）21日當著川普總統（右）的面，請求總統對LGBTQ族群和無證移民悲憫。（歐新社）
華盛頓聖公會主教巴迪（左）21日當著川普總統（右）的面，請求總統對LGBTQ族群和無證移民悲憫。（歐新社）

華盛頓聖公會主教(Episcopal bishop of Washington)瑪麗安．巴迪(Mariann Budde)在就職祈禱會上，直接向總統川普喊話，請求川普對LGBTQ+族群和無證移民「慈悲」。

巴迪提及川普相信上帝拯救了他，使他免於被暗殺，她說：「你感受到了上帝的仁慈之手。以我們上帝的名義，我請求你憐憫我們國家現在處於恐懼之中的人民。」

川普政府已經發布行政命令，削減跨性別者權利並限制移民政策。

川普在返回白宮後被問到對這次就職祈禱會的看法。「不是很有趣，是吧？」川普一邊和工作人員走向橢圓形辦公室時一邊說，「我不覺得是場很好的儀式，他們可以做得更好。」

這場位於華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)的儀式主要聚焦於國家團結。總統川普和副總統范斯(JD Vance)兩人皆攜家人出席了這場儀式，其他與會者還包括了眾院議長強生(Mike Johnson)和國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)。

巴迪在證道中說，他們聚集在一起「是為了祈禱人民和國家的團結，不是為了達成政治或其他方面的協議，而是尋求能促進社區跨越多樣性和分歧的團結」。

她補充說：「團結不代表黨派之爭。」

這次有十多位宗教領袖在這場包括猶太教、穆斯林、佛教和印度教等跨宗教的儀式上發言。

值得注意的是，受邀演講的神職人員中，卻不見保守的福音派(evangelical)人士；他們是川普總統最堅定的支持者之一。

話雖如此，教會裡仍坐著一些福音派支持者；出席者包括了川普長年支持者、也是達拉斯第一浸信會(First Baptist Church)的牧師傑弗斯(Robert Jeffress)；電視福音傳道者、同時也是川普第一任期內的關鍵宗教顧問的懷特凱恩(Paula White-Cain)；底特律180教堂的牧師塞維爾(Lorenzo Sewell)，他在20日的就職典禮上發表了熱情洋溢的祝福。

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