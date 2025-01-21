商家看川普關稅／北加印刷廠東主：材料持續漲價 生意遲早會死掉

越南華裔方麗有在北加州海沃從事印刷生意，他很擔心川普再次上任會導致拿貨成本狂飆。(受訪者供圖)

越南華裔方麗有(Kim Tran)在北加州海沃(Hayward)從事20年的印刷生意，川普 總統2017年上台時，一些印刷材料或墨水匣等化學品物價上漲幅100%，他很擔心川普再上任後增加關稅 ，導致成本狂飆，「始終要升價，但又不能漲價太高，嚇壞顧客。有時告訴他們，這次維持原價，下次就要上漲了。」

方麗有2003年開始經營印刷生意。雖然自己不是直接的進口商，但平時供貨商提供的產品，不少從中國進貨。關稅直接傳導他的進貨成本上，進而影響消費者購物成本。

川普2017年就任前，印刷的一些原材料成本，價格幾乎沒有變化。但隨著川普增加關稅，這些物價飆升非常厲害，不少材料漲幅都是增倍。比如，2017年前，1000個信封的價格是20元。2017年後，上漲到40元。此外，還有印刷用的墨水，包裝紙、清洗印刷機的化學用品等，都有不同程度的上漲。

方麗有分析，「物價上漲，當然有多個原因。比如人工、疫情，但關稅是重要推手之一。即使是拜登 上任後，繼承川普時代的關稅政策，進口商成本高，鐵定會轉嫁給批發商、商戶和消費者。」

越南華裔方麗有在北加州海沃從事印刷生意，他很擔心川普再次上任會導致拿貨成本狂飆。(受訪者供圖)

方麗有說，川普此前競選就直言，要增加中國出口的商品關稅60%。很擔心這樣的舉措，會導致拿貨成本增加，進而嚇退老顧客。「以前可以壓低一點人工彌補差價，但這不是長久之計。如果真的實施新關稅，不得不漲價。但會給顧客一個緩衝時間，比如這次就不漲價，和顧客說好，因為成本壓力，下次要升價了。」

方麗有表示，因為擔心拿貨成本增加，有供貨商會提前進貨，儲存起來。但這一點對印刷生意難以做到。首先，印刷物品隨時有變化。以常見的客戶教堂為例，需要的信封有小、中大好幾個類型。並不能事先知道他們需要哪種型號、需要的用量，無法提前預定儲存貨源。另外，一些清洗印刷機的化學用品，最多也只能預定幾桶，「我們一桶使用三個月。不可能預定十桶，小本生意沒有這麼大的儲存空間。而且化學用品太多，儲存也有風險。」

方麗有直言，不知未來如何，「已經不少商鋪因經營壓力倒閉了。這樣持續漲價，生意遲早死掉。」