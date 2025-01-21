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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

川普關稅在即 矽谷科技廠提前備戰 供應鏈禁用中國零件

記者江碩涵／聖荷西報導
全球玉山科技協會榮譽理事長胡立民表示，關稅是雙面刃，川普這波高關稅政策對全球製造業來說，將面臨很大的挑戰。(本報資料照片)
全球玉山科技協會榮譽理事長胡立民表示，關稅是雙面刃，川普這波高關稅政策對全球製造業來說，將面臨很大的挑戰。(本報資料照片)

川普總統重返白宮，全球都在擔心關稅戰會破壞現有的全球貿易秩序。以科技為中心的矽谷大廠，有些已提早備戰，將供應商出貨地轉往其他不受高關稅影響的地區，不過也有廠商認為，高關稅只是川普談判的武器之一，矽谷業者只要清楚自己在全球科技貿易戰中的地位，就不會受到實質影響。

胡立民：對美是七傷拳

全球玉山科技協會榮譽理事長胡立民表示，關稅是雙面刃，美國政府不可能因為高關稅而增加太多收入，提高關稅主要目的就是要讓製造業回流美國，短期雖有效，但長期不見得有用，端看川普全盤考量。

舉例來說，美國AI很強，可將AI新創賣到全世界；但若是美國較弱的產業，像是其他國可以更便宜生產的電動車，那就不見得適用於高關稅政策，尤其中國製造生產能力強、價格便宜，有些產業還是很難被撼動。

胡立民說，關稅對美國來說是「七傷拳」，出手傷人也會傷了自己，但每個在矽谷的科技業也可趁此看清自己的戰略位置，投資設廠都要分散風險，才能減少地緣政治帶來的危機。

雖然關稅2.0尚未啟動，但不少矽谷科技廠未雨綢繆，開始備戰。位於矽谷的台灣科技廠產品經理劉宇基分析，他們負責替矽谷某大廠製造消費型電子產品，自從川普當選後，該大廠已下指令，「所有硬體零件都不可以來自中國」，即便任何一個小零件都不行，就是為了避免被課高關稅。

台廠：東南亞廠良率低

為此，台廠也非常苦惱。劉宇基說，因為供應商原本都在中國，產線運作順暢，為了全面搬出中國，只好要求工廠搬到東南亞其他國家，但東南亞製造良率低、勞工相對不穩定，成本反而提升，且良率若一直無法拉高，恐無法準時量產，公司甚至想過是否要把一批在中國表現不錯的勞工送往東南亞操作機器，拉高良率。

除了高關稅，川普也明訂對AI晶片出口實施管制，不過這對半導體設備商來說反而影響不大。矽谷半導體業者陳安潔分析，半導體業早在多年前、華府遏阻中國參與新一代敏感技術規範前，就「完全不用」中國的零件了，且也將中國半導體商從供應鏈中「完全移除」了。

陳安潔說，就她所知，許多美國晶片設備大廠包含她自己的公司，皆已告知供應商，必須尋找零組件替代品，否則將喪失供應商資格，除此之外，供應商也不能擁有中國的投資方或股東，只要被知道，一定立刻移除。

陳安潔說，半導體因為具有一定的戰略地位，要以國家至上為營運標準；川普是聰明商人，川普會透過經濟權衡力量，找到美國的最大利益，身為半導體廠商，她會百分之百配合政策。

童子賢：應更重視盟友

全球玉山科技協會理事長童子賢分析，川普成功使用關稅打造全球產業鏈「中國加1（China +1，意指避免只在中國投資）」，是要誘導美國進口商減少商品自中國進口，從而抵制中國在經濟、軍事上的咄咄逼人。

童子賢表示，但這也彰顯川普必須要更重視對美國相當友善的貿易夥伴，例如台灣、加拿大、墨西哥、越南等，但川普卻又要提高加拿大、墨西哥關稅，貿易政策矛盾之處，或許是川普在選舉期間的選舉語言，希望川普執政可以回歸理性務實的一面。

全球玉山科技協會理事長童子賢表示，川普課徵高關稅恐無法讓美國「發大財」，反而可能...
全球玉山科技協會理事長童子賢表示，川普課徵高關稅恐無法讓美國「發大財」，反而可能讓消費者受害。(本報資料照片)

關稅 川普 矽谷

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