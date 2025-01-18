川普國會山莊內就職空間小 金主急索入場券

圖為國會大廈圓形大廳，工作人員忙碌準備。（路透）

美國候任總統川普 20日就職典禮臨時改至國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。工作人員加緊布置，大廳已排出折疊椅，媒體報導約可排600張椅子，目前一位難求，川普的金主也難拿到入場券，急電川普陣營幫忙。

典禮原規畫在國會山莊西側的露台舉行。川普（Donald Trump）在17日臨時宣布，因極地寒流來襲，就職日當天的氣溫恐低至零下6度或7度，他決定將典禮移至國會山莊內的圓形大廳。

工作人員18日不停地在圓形大廳忙進忙出，加速佈置舞台、燈光、場地與座椅。

根據川普的說法，受邀貴賓都能參加。不過，紐約時報（The New York Times）18日報導，一名主辦典禮的「國會正副總統就職典禮聯合委員會」的發言人說，圓形大廳若是排上座椅，約能容納600人。

典禮改為室內舉辦前，貴賓區就已非常搶手。紐時報導，就職委員會5日左右就告訴有意捐款者，就職典禮及其他活動都已經額滿。儘管如此，有不少金主仍捐100萬美元，排貴賓區候補名單、或乾脆只捐款不拿票。

川普宣布更改場地後，更難拿到入場券。紐時報導，川普陣營17日即接到金主來電，要求安排他們進入圓形大廳。華盛頓郵報（The Washington Post）報導，一些在候補名單的金主，就只好選擇不參加就職典禮。

主辦單位及就職委員會尚未公布能入場的貴賓。綜合媒體報導，可能名單包括外國政要、美國前任總統、科技及商業巨擘、內閣官員與聯邦國會議員等人。

傳統上，美國總統就職典禮沒有邀請外國政要，川普今年打破慣例。

預計出席的外國政要包括義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。中國國家副主席韓正將以習近平特使的身分出席。

印度、澳洲與日本均由外長出席，3人將在21日與內定為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）舉行四方安全對話（QUAD）的外長會議。

場地變更前，自稱川普「第一密友」的馬斯克（Elon Musk）是貴賓區座上賓，Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、亞馬遜共同創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、與TikTok執行長周受資等人也會出席。目前尚不知他們的出席是否受到場地變更的影響。

已經表明不出席者，包括前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）、前民主黨 籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及多名民主黨籍眾議員。

川普與第一家庭成員18日傍晚已由佛羅里達州飛抵華府，晚間前往維吉尼亞州一處川普俱樂部參加煙火施放，為一連4天的就職活動揭開序幕。

川普就職委員會19日將舉辦「讓美國再度偉大」（MAGA）的勝利集會，川普與副總統當選人范斯（JD Vance）都會對支持者發表演說。就職日晚間有多場舞會。川普也與金主也有多場餐宴。此外，21日依慣例將參加國家祈禱會。

綜合媒體報導，川普就職委員會已從企業界募款1億7000萬美元，預料到20日可突破2億美元，多數企業或個人捐款金額都是100萬美元，經費可用於舉辦就職相關活動。川普2017年就職募得1億600萬美元。

華郵報導，目前有40個公開的捐款企業或個人，其中約6成未在2017年捐款。就職委員會依法須在川普上任90天內公布捐款名單，但無需揭露資金用途及剩餘金額。

英國衛報（The Guardian）13日根據就職委員的募款資訊報導，募款金額有5個級別，最少5萬美元、最多100萬美元。如果要參加19日在國家建築博物館（National Building Museum）舉行的「燭光晚宴」，與川普、范斯有同桌互動機會，必須捐款100萬美元，這是川普2017年就職時的2倍。

就職典禮傳統上均依慣例舉行，20日一早，即將離任的總統會在白宮 迎接總統當選人，雙方在白宮短暫茶敘後，一同前往國會山莊參加典禮。典禮結束後，新就任總統送卸任總統離開，即開始履行職務，在國會山莊的總統室（President’s Room）簽署內閣任命公文，之後校閱軍儀隊、並展開遊行。

憲法第20條修正案規定，總統宣誓就職的時間為1月20日中午，宣示後，總統將發表就職演說。副總統則先於總統完成宣誓。

戶外的典禮原計湧入25萬民眾及數萬名維安及工作人員。因天候關係，部分民眾可改到第一資本體育場（Capital One Arena）看轉播，該場地可容納2萬人。遊行活動也將改到體育場。川普將於就職後到現場向民眾致意。