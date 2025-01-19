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邊境沙皇：川普上任首日 大舉抓捕無證移民

編譯潘勛／綜合報導
川普政府首批遣返的無證客，將是有遞解令在身，或有犯罪紀錄者。圖為無證客在新墨西哥州被捕。(路透)
川普政府首批遣返的無證客，將是有遞解令在身，或有犯罪紀錄者。圖為無證客在新墨西哥州被捕。(路透)

新政府即將上台，川普任命的「邊境沙皇」霍曼(om Homan)表示，川普就職總統第一日起，「移民及海關執法局」(ICE)就要在全國各地逮捕非法居留的移民，各城市都將大執法，不限於芝加哥市；消息人士透露，ICE幹員已接獲通知，加緊作業，準備把無證移民遞解出境。

華爾街日報(WSJ)報導，ICE準備21日起就在芝加哥市大規模突擊執法，特別是有犯法背景的無證移民；但霍曼對福斯新聞網(Fox News)表示，全國都要大執法，芝加哥僅是其中一處；ICE在全國有24個現場辦公室，21日起將出動，執行其職務；政府準備解除ICE的拘束，讓他們逮捕犯過罪的外國人，行動已蓄勢待發。

霍曼表示正傳遞訊息給ICE，執行移民法不必有歉意；幹員們優先集中逮捕最凶惡、威脅公共安全的人，但不會有漏網之魚；非法居留美國必自食惡果。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，消息人士透露，國土安全部(Department of Homeland Security)高層指出，芝加哥市一定是關鍵區域之一，ICE將先由芝城動手，再轉向其他大城市。

消息人士稱，國土安全部已要求ICE幹員至少志願參與幾次逮捕行動；同時，部內所轄局處，例如負責遞解的移民和海關執法局執法處(Enforcement Removal Operations)、國土安全調查局(Homeland Security Investigations)，都已進入戒備狀態。

官員表示，談到下周即將發生的事，現場團隊雖未取得特定細節，但負責芝加哥區的聯邦幹員奉令準備好理由及行動計畫，「可立即行動」。

但川普政府勢必碰到「庇護城市」強力抗拒。芝加哥市區及社區領袖正加倍努力，讓移民社區有所準備，因應川普政府遞解行動即將開始的威脅。芝加哥、麻州、亞利桑納州一些民主黨官員均表示，不打算與川普政府合作。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)倒是與霍曼會商過，談如何合作，把被起訴、犯下暴力罪行的非法移民遷走。

國土安全部長提名人諾姆(Kristi Noem)17日在國會作證表示，支持大規模遞解行動，加強邊界安全；此外目前的「CBP One」手機app容非法移民假釋，在國內行動，政府將立即廢止該app。

總統當選人川普提名的「邊境沙皇」霍曼受訪說，川普20日上任首日，ICE就會在全美...
總統當選人川普提名的「邊境沙皇」霍曼受訪說，川普20日上任首日，ICE就會在全美各地逮捕無證移民，重點在多座城市。(美聯社)

非法移民 ICE 芝加哥

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