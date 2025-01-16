我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

準國務卿魯比歐：中國將成美國21世紀繁榮最大威脅

記者顏伶如／綜合報導
川普提名出任國務卿的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐，警告中國將是美國在21世紀繁榮的「最大威脅」。(路透)
川普提名出任國務卿的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐，警告中國將是美國在21世紀繁榮的「最大威脅」。(路透)

總統當選人川普提名出任國務卿的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)，15日出席參院外交關係委員會的確認聽證，其任命案可望在兩黨支持下在參院順利過關。

魯比歐對美國與中國「不平衡關係」 的後果提出暗淡願景，回應川普反全球主義的論調。雖談到中東、拉丁美洲和東歐面臨的問題，但在長達五小時的聽證會中，魯比歐的重點在於警告，政策若不做出迅速和實質改變，中國將是美國在21世紀繁榮的「最大威脅」。

他說，「如果我們不改變路線，世界中對我們每日生活很重要的東西，從安全到醫療都要看中國是否允許我們擁有」。

被問到北約時，魯比歐雖然肯定這個有75年歷史的安全組織有其價值，稱它是「非常重要的聯盟」，但是支持川普的看法，就是一些歐洲盟國應該對集體防衛貢獻更多，同時美國應決定該組織主要是防禦角色，或是對抗侵略的後盾 。

川普新內閣首長提名人選中，魯比歐爭議度相對較低，任命案可望在兩黨支持下通過。魯比歐是古巴移民之子，擔任聯邦參議員14年，之前也曾參加共和黨總統初選。

川普提名的中央情報局(CIA)局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)15日出席參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)聽證會時說，面對俄羅斯、中國與其他敵手的全球威脅，美國情報機關必須加把勁以保持領先。

他說，掌領中情局之後將加強科技運用，包括人工智慧(AI)、量子計算等，擴大人工情報(human intelligence)蒐集。他指出：「我們並沒有達到應該要有的水準。」

拉特克利夫指出，中國是美國地緣政治的最大對手，中國與俄羅斯、伊朗、北韓、毒品集團、駭客組織、恐怖團體等，對美國國家安全形成威脅。拉特克利夫在川普第一任執政期間擔任國家情報總監。

美聯社分析，拉特克利夫資歷獲得共和黨方面肯定，但民主黨則懷疑拉特克利夫恐因效忠川普而違背職務。

川普 參院 共和黨

上一則

離開白宮下一步？拜登續推國內外政策 吉兒保持沉默

下一則

以哈停火川普也有功勞？拜登嗆：開什麼玩笑

延伸閱讀

川普上任在即 華人需要擔心移民政策嗎?

川普上任在即 華人需要擔心移民政策嗎?
TikTok有緩刑？ 川普上任後 擬讓它起死回生

TikTok有緩刑？ 川普上任後 擬讓它起死回生
美準國務卿魯比歐：應讓中國了解侵台代價太高

美準國務卿魯比歐：應讓中國了解侵台代價太高
美國準國務卿魯比歐：中國靠欺騙取得超級大國地位

美國準國務卿魯比歐：中國靠欺騙取得超級大國地位

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
國土安全部10日宣布再用包機遣返一批來自中國的無證客。這是新年遣返的第一批。圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，從大巴走上包機。(路透)

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

2025-01-11 23:55

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料