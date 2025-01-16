準國務卿魯比歐：中國將成美國21世紀繁榮最大威脅

川普提名出任國務卿的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐，警告中國將是美國在21世紀繁榮的「最大威脅」。(路透)

總統當選人川普 提名出任國務卿的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)，15日出席參院 外交關係委員會的確認聽證，其任命案可望在兩黨支持下在參院順利過關。

魯比歐對美國與中國「不平衡關係」 的後果提出暗淡願景，回應川普反全球主義的論調。雖談到中東、拉丁美洲和東歐面臨的問題，但在長達五小時的聽證會中，魯比歐的重點在於警告，政策若不做出迅速和實質改變，中國將是美國在21世紀繁榮的「最大威脅」。

他說，「如果我們不改變路線，世界中對我們每日生活很重要的東西，從安全到醫療都要看中國是否允許我們擁有」。

被問到北約時，魯比歐雖然肯定這個有75年歷史的安全組織有其價值，稱它是「非常重要的聯盟」，但是支持川普的看法，就是一些歐洲盟國應該對集體防衛貢獻更多，同時美國應決定該組織主要是防禦角色，或是對抗侵略的後盾 。

川普新內閣首長提名人選中，魯比歐爭議度相對較低，任命案可望在兩黨支持下通過。魯比歐是古巴移民之子，擔任聯邦參議員14年，之前也曾參加共和黨 總統初選。

川普提名的中央情報局(CIA)局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)15日出席參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)聽證會時說，面對俄羅斯、中國與其他敵手的全球威脅，美國情報機關必須加把勁以保持領先。

他說，掌領中情局之後將加強科技運用，包括人工智慧(AI)、量子計算等，擴大人工情報(human intelligence)蒐集。他指出：「我們並沒有達到應該要有的水準。」

拉特克利夫指出，中國是美國地緣政治的最大對手，中國與俄羅斯、伊朗、北韓、毒品集團、駭客組織、恐怖團體等，對美國國家安全形成威脅。拉特克利夫在川普第一任執政期間擔任國家情報總監。

美聯社分析，拉特克利夫資歷獲得共和黨方面肯定，但民主黨則懷疑拉特克利夫恐因效忠川普而違背職務。