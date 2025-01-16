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提名國家情報總監 加巴德引發質疑

記者顏伶如／綜合報導
共和黨一些聯邦參議員與前國會眾議員加巴德會面之後，對於她是否足以勝任國家情報總監感到懷疑。(美聯社)
共和黨一些聯邦參議員與前國會眾議員加巴德會面之後，對於她是否足以勝任國家情報總監感到懷疑。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)15日分析，國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)為讓人事案過關採取魅力攻勢，卻在共和黨內部引起質疑；共和黨參議員表面上仍支持加巴德，但她接下來如果出錯，提名案恐將出現變數。

報導指出，某些共和黨參議員日前與加巴德會面之後，對於她是否足以勝任國家情報總監感到懷疑。

43歲的加巴德2013年至2021年擔任夏威夷聯邦眾議員，曾參加2020年民主黨總統初選，2022年10月宣布退出民主黨，後來加入川普的「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營。2024年8月，加巴德宣布支持川普，並開始輔選。

參院共和黨團助理及川普政權交接團隊官員透露，加巴德與奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德(James Lankford)會面時，對於國家情報總監職務角色沒能清楚說明；加巴德與南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)會面時，則搞不清楚涉及重大國家安全監視權限的「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)702條款(Section 702)與「外國情報偵察法」第一章(Title I)有何區別。

參院共和黨團助理透露，參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)幾乎所有成員都把國家安全監視權限列為優先立法目標，加巴德卻顯得狀況外。

川普與川普盟友均呼籲參院共和黨團全面支持內閣首長提名人選。國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)14日出席任命聽證會後，身為川普重要盟友的科技富豪馬斯克(Elon Musk)透過X平台發文透露，如果有共和黨參議員阻撓人事案過關，今後在共和黨初選將面臨挑戰者競爭。

華爾街日報報導，截至目前，並沒有共和黨參議員對加巴德人事案提出反對。不過，新科猶他州聯邦參議員匡希恆(John Curtis)14日參加Politico新聞網站舉辦的活動時說，為加巴德投下贊成票之前，希望看到更多相關資料。緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)上個月與加巴德見面後對媒體說，是否支持人事案將等收到加巴德背景調查報告及聽證會才做決定。

國家情報總監負責對總統提供最高機密簡報，掌理情報機關合計年度預算超過1000億元。

政權交接團隊官員說，共和黨參議員擔心未來在初選遭遇挑戰，應該不會阻撓加巴德提名過關。

共和黨一些聯邦參議員與前國會眾議員加巴德(前)會面之後，對於她是否足以勝任國家情...
共和黨一些聯邦參議員與前國會眾議員加巴德(前)會面之後，對於她是否足以勝任國家情報總監感到懷疑。(美聯社)

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