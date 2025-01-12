川普上任倒數／用人走偏鋒 美面臨多重難關

美國候任總統川普（左起）、科技大亨馬斯克、候任副總統范斯，日前出席於馬里蘭州蘭多弗西北體育館登場的NCAA「海陸大戰」（美國海軍陸軍）橄欖球賽。（美聯社）

美國總統當選人川普 先後宣布億萬富豪馬斯克 與企業家拉馬斯瓦米接掌「政府效率部」（DOGE），前佛羅里達州檢察長邦迪出任司法部長，曾任移民暨海關執法局的霍曼主掌白宮邊境移民政策官員，前民主黨人小甘迺迪接掌衛生部長。劍走偏鋒的用人哲學雖然可能撼動傳統政治運作，卻也引發政治清洗、侵害司法獨立等質疑。

川普稱DOGE將為美國政府裁減冗員、撤除多餘監管程序、刪減浪費性支出與調整聯邦結構，馬斯克隨後也喊出「至少削減2兆美元」的目標，超過聯邦政府2024財年總支出6.8兆美元的三分之一。

裁減支出 仍須國會背書

曾在柯林頓政府負責1990年代政府預算撙節的卡瑪克分析，聯邦政府支出的三分之二用於社會安全、醫療，裁量性支出則大部分用於國防。DOGE並非政府部門，沒有任何權力直接執行裁減，仍須國會背書，但受選民與軍人歡迎的的社會安全與醫療保險項目，會讓國會猶豫是否削減。

哥倫比亞大學教授莫里斯也說，除非擁有極高合法性的領導人，否則民眾很難接受休克性療法，現實是DOGE並非政府部門，馬斯克名不正言不順，對政府也不了解。

卡瑪克補充，提升效率不僅是削減成本，還要了解官僚機構的運作。柯林頓時期削減預算還須靠數百名經驗豐富的公務員協助，馬斯克是傲慢的億萬富翁，恐不願依靠公務員導致官僚消極應對而飲恨。

這不免讓聯邦政府員工憂心川普目的是乘機清洗不忠者。美國政府僱員聯合會主席凱利也說，「馬斯克與川普只關心一件事：中飽私囊」。畢竟，馬斯克手上企業與政府的合作遊走在利益衝突的灰色地帶。

準司法部長邦迪則因在川普第一次彈劾審判期間擔任辯護團隊律師，支持川普2020大選舞弊的說法，以及曾任前川普政府職員設立的智庫「美國優先政策研究所」的主席，遭質疑其對川普的忠誠有害司法獨立。

此外，2013年，川普基金會捐款2萬5千美元給支持邦迪的政治委員會，不久後邦迪宣布不調查川普大學詐欺案。儘管監察機構最後定調此舉並未違反州法律，反對者依舊抨擊邦迪對政治金主過於軟弱，無法秉公執法。

何況，川普曾在社群媒體宣稱，「長期以來，偏袒的司法部門持續被利用為針對我與其他共和黨的武器，如今已不存在」。

驅逐非法移民 恐難見效

準「邊境沙皇」霍曼在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，大規模驅逐無證移民的計畫正進行中，其需要10萬張居留床位（為目前4萬張的2倍多）與更多執法人員，還需要軍方協助以完成此一任務。

他解釋，計畫會在就職當日啟動，以罪犯、幫派成員及逃犯為優先；但子女為美國公民，本身卻無證的父母，同樣也納入驅逐對象中。新計畫也會恢復對工作場所的臨檢，掃蕩無證工作者。

邊境沙皇並非正式官職，而是受總統任命、隸屬白宮為川普協調執行單位與國會，以更強硬地兌現驅逐非法移民數等選舉承諾，從而改變政府部門的傳統指揮鏈。若缺少國會與國土安全部的配合，恐難獲得具體成效。

整頓食品藥物 未必落實

由長期反對疫苗、承諾解散美國大部分核心公共衛生機構的小甘迺迪接掌衛生部，反映出美國民眾對大型食品與製藥公司的不信賴，讓川普決心下重手來解決問題。大型食品與製藥公司確實與政府之間過從甚密，需要更透明的制衡，但鑒於小甘迺迪是後期才加入川普政營，在共和黨根基不深，加上全美僅30%的民眾支持這項任命，是否能走到底仍屬未定之天。