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矽谷新貴vs.基本教義派 川普2.0內閣權力衝突隱憂

記者郭崇倫／即時報導
美國總統當選人川普。(美聯社)
美國總統當選人川普。(美聯社)

「提名的閣員，許多人有嚴重問題：國防部長涉及性侵、衛生部長不相信疫苗…不僅民主黨反對，就連共和黨議員也有相當保留。」

川普勝選後，即隱居海湖莊園，很快在3個星期中，陸續公布其內閣成員名單，顯然是有備而來，口袋名單早就備好了；川普2.0的人事考量，以忠誠與能否貫徹其政策主張為主要選擇標準，其中在4年前國會動亂中批評過他的，及這4年中與他疏遠的，一律不予考慮。

福斯新聞成川普人才庫

「福斯新聞」是川普選秀第一關，除極右派政治人物爭相上福斯，以博得川普注意，福斯電視主持人也成為川普內閣人才庫。

川普的內閣人事，部分是由總統直接任命，但大部分都需要參議院同意，才能任命，這就是何以部分川普人事直接是國會議員，而總統與國會的關係，終究會決定人事權的歸屬，以及內閣閣員最後能否順利上任。

川普首先要求的是「休會任命權」；即在參議院休會期間，他所提名的政府官員，包括部長、次長、大使等幾千個職位，都可不經參院正常人事審查，可先行上任，川普的理由是，參議院對人事的審查與投票，有時將耗時兩年或甚至更久，他的第一任就是如此。有意尋求參議院領袖職務的共和黨參議員，因都需要川普的支持，一一同意「休會任命」。

情報總監疑遭普亭收買

可是他提名的閣員，許多人有嚴重的問題：國防部長涉及性侵、衛生部長不相信疫苗，國家情報總監被疑遭普亭收買等等，不僅民主黨參議員反對，就連共和黨議員也相當保留，但是，川普身邊的主戰派卻認為絕不能退讓。川普陣營於是動員MAGA的群眾，把反對者的辦公室電話打爆、社群網頁灌爆，逼迫反對參議員屈服。

然而內閣還沒有上路，川普陣營內部就爆發內戰，焦點是對高科技人才的H-1B簽證，一邊是內定為政府效率部主管的馬斯克和拉馬斯瓦米，另一邊則是包括前白宮策略長班農等「讓美國再次偉大」（MAGA）基本教義派，對MAGA的激烈派來說，所謂全球競爭，只是讓外來人搶去美國人工作機會的藉口。

川普新政府現在分裂，過去跟隨川普的MAGA幹部對新加入的矽谷新貴本就有不滿，認為他們是來搶權，對於他們現在掌握川普身邊的話語權更是忌妒，兩派衝突混雜權力衝突，還有被馬斯克擁有的X封口的恐懼。

雖然川普已表態支持馬斯克，但爭議並沒有落幕，影響所及，將會決定MAGA與美國未來的走向。

川普內閣2.0背景盤點 製表／高詣軒
川普內閣2.0背景盤點 製表／高詣軒

川普 參議院 馬斯克

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