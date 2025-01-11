若禁令不變…川普想讓TikTok敗部復活 選項有限

最高法院10日聽審TikTok案，媒體分析，多數大法院傾向支持國會通過的禁令。圖為TikTok支持者在最高法院外舉手牌表達對TikTok的支持。（路透）

熱門社群平台TikTok 是否遭到美國政府禁用，最高法院10日展開言詞辯論庭。富比士雜誌(Forbes)報導，從大法官 發言人看來，最高法院可能傾向維持聯邦政府的TikTok禁令，等待總統當選人川普 上台之後決定是否讓TikTok合法化；如果TikTok禁令維持不變，總統即使想要改變，選項恐怕相當有限，任何試圖擋下TikTok禁令的手段，都將面臨法律挑戰。

拜登總統2024年4月簽署兩黨支持通過的TikTok禁令，要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)為熱門社群影音平台TikTok尋找非中國企業的新東家，否則2025年1月19日TikTok便將遭到美國禁用，時間就在川普1月20日就職典禮前一天。2024年5月，TikTok針對禁令提告，指控違反美國憲法第一修正案的言論自由保障。川普第一任期間曾設法禁止TikTok，但2024年大選期間改變態度，日前則說將「拯救」(save)擁有高人氣的TikTok。

川普日前透過律師向法院遞交聲明指出，川普反對TikTok禁令生效。川普請求最高法院讓TikTok禁令暫緩生效，等到新政府上台之後再決定TikTok去留。

川普上周在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，沒打算禁用TikTok，並公布統計顯示個人TikTok官方帳號擁有龐大追蹤粉絲、十億計數的瀏覽人次。

富比士分析，最高法院是否准許川普請求，目前無法得知。大法官在言詞辯論庭對禁令提出質疑，估計可能在19日期限之前做出裁決。

如果大法官維持TikTok禁令，禁令將在川普就職前一天生效。

根據國會通過法案，如果母公司確定在19日前出售TikTok，總統得以授權對禁令發布僅一次為限的90天延期。

川普上台後，即使沒有具體證據顯示字節跳動科技出售TikTok，還是可以宣布禁令延期90天，但由於行動缺乏法律基礎，勢必面臨法律挑戰，TikTok禁令將立即恢復。川普也可直接宣布TikTok遵守法令，不管是否真的脫離母公司，但仍面臨法律挑戰。川普也可設法為TikTok找個美國買家，但是母公司字節跳動已說不賣，所以禁令還是會生效。