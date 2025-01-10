市值僅25萬元 卡特總統喬治亞州故居將改設博物館

卡特在喬治亞州平原鎮的故居將改建為博物館。(美聯社)

美國好幾位總統都住豪宅，與自己崇高的身分地位相稱。但是高齡100歲辭世的前總統卡特 (Jimmy Carter)作風全然不同，缷下總統職之後選擇在喬治亞州 平原鎮一座4000平方呎的牧場式房屋度餘生，房屋市值僅25萬元，將改設為博物館。

美國國會圖書館(Library of Congress)稱，卡特安度晚年的住屋60多年前建造，是他和妻子擁有的第一棟、也是唯一一棟住屋。卡特和妻子不僅在唯一自宅中安享晚年，也將在此處安葬；兩人結婚77年。

這座不起眼的中世紀低矮牧場住屋鋪上紅磚和淺綠色油漆木材；據美國歷史建築調查(Historic American Buildings Survey)，房屋於1961年完工，1981年車庫一樓改造成卡特的木工車間，車庫上層改為客房公寓，四間臥室、客廳、走廊和餐廳鋪滿淺藍色地毯。

這棟住宅相當低調，記者達維多夫(Nicholas Dawidoff)2011年在「滾石」雜誌(Rolling Stone)的總統簡介中描述說，感覺上，這一處郊區住屋屋主應該是年輕眼科醫師和家人，而不是美國第39任總統。

房屋估價網Zillow推估，卡特總統的住房市值僅略高於25萬元。

卡特夫婦的長孫賈森卡特(Jason Carter)說，他最欽佩祖父母盡力保持正常人的身分，平價商店Dollar General在住家附近開店時，他們非常興奮，還在那裡買衣服。

卡特離開總統的橢圓形辦公室後拒絕接受吉普車，反而要求一套木工工具；許多家具都是卡特手工製作，包括主臥室一張四柱床、用牲畜槽製成的雞尾酒桌，屋裡還有「中世紀」電器以及極為古老的微波爐，微波爐是1985年的，爆米花需要12分鐘。

卡特夫婦生活簡樸，而且全心投入人道主義工作；離開白宮 後與仁人家園(Habitat for Humanity)啟動「卡特工作計畫」(Carter Work Project)，為有需要的家庭約建造4300套住房。