川普執政2.0 國際局勢更危險 學者：川普口中抵抗軸心國成嚴峻現實

候任總統川普 的第二任期即將展開，他比八年前宣誓就職時更強大和更具統御能力，但中東和中國問題迫在眉睫，川普二度執政面對的是截然不同且更危險的國際局勢。

華盛頓郵報報導，川普第二任期的「美國優先」(America First)重點似乎聚焦國內，包括驅逐數百萬無證移民，並透過減稅、削減支出和監督改革改善國內經濟。

民調顯示，經濟議題，尤其是通膨，是川普勝選的主因。

不過，許多經濟學者表示，川普的經濟議程、關稅和延長減稅等政策，可能導致新一輪通膨並增加債務，驅逐無證移民也會影響經濟。

在外交政策方面，川普面對混亂且衝突的世界：烏克蘭戰爭持久未歇，俄羅斯總統普亭比過往更具敵意，中東戰事15個多月之後仍動盪，伊朗 勢力消退；敘利亞在前總統阿塞德(Bashar Assad)倒台後，軍事實力更強，但因涉入加薩戰爭而在國際上名譽受損。

中國是川普的另一大挑戰，川普揚言對經濟問題嚴重且軍事野心不斷擴張的中國加重徵收關稅；川普計畫在新政府中任命多名對華鷹派人士，以彰顯其目的。

此外，美國在歐洲的主要盟國政府，尤其是法國和德國的政府勢力減弱，右派民粹主義政黨崛起。

華郵分析，川普以交易式外交感到自豪，他在第一任內的外交政策方針偏個人化而非戰略性；他喜歡與獨裁者打交道，而不是與傳統聯盟合作。

但在川普的第二任期內，他可能會發現，與普亭、中國國家主席習近平，以及北韓 領袖金正恩等人合作變得更困難。

柏林美國學院(American Academy in Berlin)院長班傑明(Daniel Benjamin)表示，川普上次執政以來一大變化是他口中的「抵抗軸心」(an axis of resistance，指俄羅斯、中國、伊朗和北韓)，已經成為嚴峻的現實。