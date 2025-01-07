微笑認證敗給川普 賀錦麗展現風度：民主獲勝

曾是總統大選候選人的副總統賀錦麗（左），6日順利主持國會認證川普當選的程序，她稱這是神聖的任務。右為眾院議長強生。（路透）

參選2024美國總統大選失利的副總統賀錦麗 6日主持國會認證大選結果會議，親自認證川普 的當選，盡管相當尷尬，但賀錦麗直言是個人職業生涯的神聖任務。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，賀錦麗6日走進聯邦參院 會議事廳時，對於主持2024大選結果認證會議，僅簡單回答：「民主獲勝。」(Democracy prevails)

隨後賀錦麗進入會場，坐在共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)旁邊。副總統當選人、現任俄亥俄州參議員范斯(J.D. Vance)也與其他與會參、眾議員一起聆聽各州選舉人票數的宣讀。

在統計並確認各州選舉人票以及全國普選票數後，賀錦麗面無表情宣布川普與范斯當選：「佛羅里達州的川普獲得312票，由參院主席宣讀的投票總數，應被視為對美國總統與副總統當選人的充分聲明。」

當賀錦麗宣布川普成為美國第47任總統時，在場共和黨人起立鼓掌，表達對川普的熱烈支持，接著又說：「加州的賀錦麗獲得226票。」在場民主黨人也起立鼓掌，讓賀錦麗終於露出笑容。

2024大選顯示選民放棄賀錦麗，結果川普不但獲得312張選舉人票，拿下所有搖擺州，還贏得全國普選，最終賀錦麗僅獲得226張選舉人票。

賀錦麗在會議結束後向媒體表示：「今天我做了我整個職業生涯該做的事，那就是認真對待我多次宣誓支持並捍衛的美國憲法，包括今天在內，我履行憲法職責，確保國人、選民的選票確實統計，這些選票很重要，他們決定選舉結果。」