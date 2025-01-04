封口費案1/10判刑 川普將成首位帶罪總統 法官拒廢判決

默欽法官裁定川普的封口費案將在1月10日宣判，時間是川普就任總統的前10天，使川普仍會成為美國第一位身負重刑罪名的總統。（美聯社）

紐約州 法官默欽(Juan M. Merchan)3日判決，總統當選人川普 「封口費 」一案的定刑日為本月10日，距川普返回白宮就任僅一周有餘，讓川普成為第一個宣誓就職時，被判重罪定讞的總統；但默欽表示，川普不會入獄。

美聯社報導，承審川普封口費一案的默欽書面判決指出，他將判決川普無條件釋放，也就是案件結案但無刑期、罰金或緩刑。川普可以本人出庭，但也可以選擇遠距出庭。

川普以自己即將再任總統，擁有豁免權，聲請法官駁回、撒銷本案有罪的判決，被默欽拒絕，默欽表示「讓本案結案」符合司法利益。默欽指出，自己尋求在川普治國能力不因本案而受拖累，與其他利益之間取得平衡；其他利益指的是最高法院去年7月就總統豁免權做出判決，還有民眾盼望「法律之前人人平等，無人凌駕法律」、尊重陪審團判決很重要。

川普一直指稱本案不公；他的發言人張振熙(Steven Cheung)重申本案應該完全撒銷，「不該有判決，川普總統將繼續對抗這些噱頭，直到它們都死寂為止」；他並未詳述川普接下來可能的法律動作。

前曼哈頓法官紀索(Diane Kiesel)指出，按紐約州法，本判決不得上訴，但川普仍會試著上訴。不管怎樣，川普可以對自己遭定罪上訴，但必須等到被判刑才能提出上訴。

川普20日宣誓就任總統，成為第一位被定罪的前總統，而且是第一位有罪定讞的人再當選為總統。

川普去年5月被判34項偽造商業文書的指控罪成，此案涉及他隱暪2016年競選最後幾周，付封口費給色情片艷星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)，換取她不再公開聲稱自己數年前與已婚的川普有婚外情。川普表示，丹尼爾斯的說法不實，自己沒做錯什麼。

川普斥責該案為曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)「獵巫」，才導致此一「羅織、丟臉」的結果。本案原訂在去年7月11日判刑，但因辯方要求兩次延期。