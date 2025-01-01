WSJ：川普兌現選舉期間移民政見有五大障礙

總統當選人川普要把選舉期間提出的移民政見落實為政策，有五大障礙必須克服。 （路透）

華爾街日報(WSJ)1日報導，總統當選人川普 要把選舉期間提出的移民 政見落實為政策，有五大障礙必須克服，包括經費不足、訴訟挑戰等。

移民法院積案嚴重

非法入境美國的絕大多數無證客，如果沒有在移民法院獲得聽證機會，無法直接遣返 。然而，移民法院積案數量龐大，目前聽證已經排到2029年。等候聽證期間，無證移民拿到可以合法就業的工作證，但這項措施遭川普及川普盟友批評吸引更多外籍人士對於闖關入境躍躍欲試。

目前移民法院大約有500名法官，根據估計，若要解決移民法院眼前積案，並讓新案順利進行，國會必須通過大約5000名移民法官的任命。

倘若問題未能解決，拜登總統執政期間非法入境的無證客，恐怕要數年之後才能依照法律程序遣返出境。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)人力不足

移民和海關執法局幹員負責逮捕、拘留、遣返非法入境者。目前移民局約有6000名幹員，經費足以拘留4萬人，至於川普承諾的數百萬名無證客大規模遣返，移民局則沒有足以落實計畫的飛機數量。

邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)招聘新人一直出現困難，處理庇護案件的庇護官(asylum officers，AO)同樣人手不夠。

共和黨希望透過預算協調程序(reconciliation)為移民局盡快通過數十億預算，並且讓川普邊境築牆計畫取得經費。不過，取得資金之後，政府還是需要花時間招聘、訓練移民局幹員，並且興建更多拘留設施。

川普準備一上台就宣布全國緊急命令(national emergency)，讓聯邦政府可以從五角大廈預算挪用經費用來築牆等。

藍州抗命

無證移民通常住在民主黨執政的大城市，例如紐約、芝加哥、洛杉磯、丹佛。如果地方政府不願配合，逮捕無證移民的行動將面臨更多挑戰。移民局幹員查緝無證客最常見的手段之一便是趁著出獄時抓人，包括輕罪坐牢的無證客。但民主黨執政的藍州大多已經禁止地方政府將無證移民即將出獄的消息通報移民局。

其他國家不願配合

前總統艾森豪(Dwight Eisenhower)1950年代能夠完成大規模遣返無證移民，原因在於當時幾乎所有非法入境者都來自墨西哥。然而，過去幾年裡，來自全球許多國家的偷渡客以破紀錄人數非法入境美國，包括中國、印度、茅利塔尼亞、烏茲別克等國公民。

今日的美國已不像過去可以直接把人送出美墨邊境或出動遣返專機，而要經過詳細規畫，其他國家也必須同意接受遣返專機。最近幾年非法入境的許多無證客是來自與美國關係交惡或沒有邦交的國家，例如委內瑞拉。美國移民法規允許將無證移民遣返到第三國，如果無證客祖國不願接收，但取得第三國同意的案例卻相當罕見。川普已經表示，將與拉丁美洲國家，甚至非洲國家展開談判，希望達成安全第三國協議(safe-country agreements)。

訴訟挑戰

川普曾說打算取消包括依親在內的簽證項目，並且廢除綠卡抽籤，但簽證存廢的權限屬於國會獨享。法律專家分析，川普喊出取消出生公民權(birthright citizenship)，卻必須透過修憲才能完成，如此作法相當少見，困難度極高。

川普幕僚先前曾說，川普打算推出明知不合法、甚至違憲的多項政策，寄望保守派居多數的最高法院在訴訟當中能做出支持川普的裁決。