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2025展望 川普「美國優先」思維 會先應對中東、俄烏或印太？

編譯高詣軒／即時報導
美國總統當選人川普(左)上任後，可能會先給中國機會，若中國國家主席習近平(右)讓他失望，就會採取強硬手段抗中。圖為川普2019年與習近平在G20峰會上會面。(美聯社)
美國總統當選人川普(左)上任後，可能會先給中國機會，若中國國家主席習近平(右)讓他失望，就會採取強硬手段抗中。圖為川普2019年與習近平在G20峰會上會面。(美聯社)

川普實際上將如何帶領美國因應全球各地衝突，從他就任前的表態已可看出端倪。

川普2025年重回白宮，華府外交政策預計回歸「美國優先」，俄烏戰爭、中東情勢都將生變。美國未來如何選擇對外政策路線，有一派論調認為，美國資源有限，只能優先應對亞洲和中國大陸，在中東和歐洲須收縮資源。另一派認為仍要維持美國在全球的力量，乘勢抓取機會，例如中東敘利亞局勢動盪，就可乘機對抗伊朗

川普外交態度 言行露端倪

明年川普上台後，外交政策將和目前大不同。敘利亞阿塞德政權垮台，川普表明「這不是我們的戰爭」。就以哈衝突，呼籲以色列打完戰事。至於川普承諾終結的俄烏戰爭，其停戰計畫可能涉及不讓烏克蘭加入北約。

川普第一任期的國防部副助理部長柯伯吉說，美國應將資源和心力放在最重要對手中國和亞洲，並準備美中戰爭的可能性，無法同時為歐、亞盟友提供大規模保護，歐洲應主導自身防禦。

但共和黨籍參議院大老麥康諾警告，將資源從俄烏戰場、歐洲盟友和不穩定的中東轉移，反而會助長中國。他說，歐巴馬政府過早撤出伊拉克，伊朗和伊斯蘭國（IS）趁隙而入，後續混亂困擾華府多年，川普「應放棄烏克蘭，優先處理（中國的）挑戰」。他提醒，俄國、中國、伊朗和北韓的利益「環環相扣」。

批敘國一團亂 美不該介入

阿塞德政府12月8日垮台，川普在社群媒體直言敘國「一團亂」，美國不該介入。紐約時報預測，他將對敘國採取放任態度。

川普要做的決定，包括是否和敘國反抗軍沙姆解放組織（HTS）建立外交關係。這恐怕不易，2018年川普政府將其列為恐怖組織。但美方的接觸可能鼓勵HTS轉趨溫和並配合美國利益。川普也極不樂見伊斯蘭國復甦，這將讓川普任何對美軍撤出敘國的心願更複雜。

籲哈瑪斯放人 否則代價大

對當前以哈衝突，川普已呼籲哈瑪斯釋放以色列人質，否則將付出極大代價。

美聯社說，川普可能有更宏大中東計畫。他曾論及讓以色列和沙烏地阿拉伯建交，第一任內的和平計畫也呼籲巴勒斯坦建國。川普心目中的巴勒斯坦國雖比巴人希望的更狹小，但他這些路線若要有進展，將需要以色列對巴人讓步。沙國多次說，若無巴人獨立的明確路徑，不會和以國建交。

迫使俄烏談判 割地是選項

川普月初受訪時說，中東是重大優先議題，但解決烏克蘭危機將是當務之急，自稱可在一天結束俄烏戰爭，且上任後美國可能減少對烏援助。

路透分析，范斯等川普謀士將迫使俄烏展開談判，手段諸如若基輔不從，就減少援烏，俄國不從則增加援烏。其停戰提議內容涉及基輔將向俄國割地，烏克蘭也不能加入北約。

基輔協議成敗 恐牽動北京

時值俄國與中國、伊朗和北韓等獨裁國家，與美國為首的民主陣營從事地緣政治競爭，俄烏局勢可能牽動印太安危。北約祕書長呂特說，若基輔不能談成對其有利的協議，中國國家主席習近平「未來可能對其他事情有想法」；這顯然是指台灣。

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川普 伊朗 烏克蘭

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