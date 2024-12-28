拉馬斯瓦米：美國文化崇尚平庸 培養不出優秀工程師

同為印度裔的海理(右)與拉馬斯瓦米(左)再為H1B簽證摃上，已在川普政府裡的拉馬斯瓦米為此辯護，但海理不認同。（美聯社）

某些保守派倡議人士批評H1-B工作簽證，即將在川普 新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)26日在社群網站X發文指出，科技公司喜歡聘用外國出生工程師而不喜歡土生主長美國工程師的原因，在於美國文化「對平庸的重視勝過優秀」(mediocrity over excellence)，對科技產業造成衝擊。他指出，美國人要面對真相，為「困難的問題找到困難的答案」。

39歲的拉馬斯瓦米出生於俄亥俄州 辛辛那提，大學畢業於哈佛大學，擁有耶魯大學法律博士(JD)，父母都來自印度。

拉馬斯瓦米發文寫道，美國文化對於舞會女王的稱頌超過奧數比賽冠軍，對體育好手的讚美勝過畢業生代表(valedictorian)，「這樣是無法產生最棒工程師的」。

他舉出幾個電視影集熱門角色指出，美國文化喜歡吹捧「淘小子看世界」(Boy Meets World)裡的「柯瑞」(Cory)，尊崇「救命下課鈴」(Saved by the Bell)裡的「柴克」(Zach)與史萊特(Slater)多於「史瑞契」(Screech)，喜愛「凡人瑣事」(Family Matters)的「史特方」(Stefan)而不是「厄克爾」(Steve Urkel)，如此文化也無法產生頂尖工程師。

拉馬斯瓦米指出，認識某些移民來美國的家長，嚴格限制兒女收看這些熱門影集，原因就是這類電視節目「鼓吹平庸」。他指出，這些家長遭到絕大多數美國普通家長的異樣眼光，但孩子如果在追求普通的環境下成長，「到頭來只會有普通的成就」。

他指出，在競爭極度激烈的全球科技人才市場，平凡絕對不夠，「但我們卻假裝平凡是沒問題的，中國肯定會聽命於我們」。

不過曾在共和黨總統初選挑戰川普和拉馬斯瓦米的前南卡羅來納州 州長海理(Nikki Haley)26日在X平台發文反擊。海理寫道：「美國勞工與美國文化並沒有任何不對。我們應投資在美國人身上，以美國人優先，不是外籍員工。」