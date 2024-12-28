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億萬富豪插手政治 桑德斯投書福斯新聞：那不是民主

記者張聲肇／綜合報導
參議員桑德斯投書福斯新聞，批億萬富豪插手政治，那不是民主。（路透）
參議員桑德斯投書福斯新聞，批億萬富豪插手政治，那不是民主。（路透）

無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）投書福斯新聞， 批評億萬富豪用金錢插手政治和財富過於集中，表示「那不是民主」，美國正邁向「寡頭政治」之路。

桑德斯11月競選順利獲得第四任期。他說，美國正朝兩個對立方向發展，一邊是億萬富翁階層，另一邊是「其他美國人」。他提到億萬富豪影響力時指出，「這不是民主，不是一人一票，這不是這個國家的精神」。

福斯新聞27日刊載他的投書，其中談到，「我們正處於美國歷史關鍵且史無前例的時刻，大家應努力奮鬥，建立為所有人服務的政府與經濟，否則就繼續快速走向寡頭政治與超級富豪統治。」

兩度參選總統的桑德斯批評美國社會的「頂尖1%」階層，點名馬斯克、貝佐斯和查克柏格三大富豪擁有的財富，超過美國「底層」1.65億人民財富的總和。

當年譏笑桑德斯「社會主義者」的總統當選人川普任命的內閣，有多名億萬富豪，還聽任馬斯克阻擋國會通過避免政府關門的臨時支出法案，引起桑德斯和民主黨國會議員紛紛指責川普，放任億萬富翁橫行。

桑德斯在投書中，也數落美國選舉的財務制度、落伍的健保制度、以及富豪老闆操控經營的社媒平台，如查克柏格的臉書、馬斯克的X平台和川普的「真實社媒」（Truth Social）。

桑德斯哀嘆勞工階層在「另一版本」的美國，要辛苦勤勞才勉強溫飽，超級富豪卻猛購遊艇、豪宅大廈、私人島嶼。「在這個美國，六成多的人民捉襟見肘過日子，數百萬勞工掙得只圖溫飽的薪水，8500萬人沒有健保或受保項目不足，2000多萬個家庭收入有限卻得用一半以上收入付租金或房貸，每年有6萬人因為沒錢即時看病而死亡。」

桑德斯指出，林肯在1863年揭櫫「民有民治民享」政府，但如今「我們的政府是由億萬富豪階級擁有，億萬富豪階級統治，億萬富豪階級享用。」

桑德斯 馬斯克 川普

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