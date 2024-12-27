川普向最高法院提請求：暫停執行TikTok強制出售令

川普要求美最高法院暫停執行TikTok強制出售令。圖為今年5月，川普因封口費案在紐約受審時，法院外有人高舉放生TikTok的標語。 (美聯社)

據央視新聞客戶端報導，中國記者當地時間27日獲悉，美國當選總統川普 向美國最高法院提出請求，要求暫停執行TikTok 強制出售令。川普表示，希望法院在明年1月20日正式就職後，給予他時間透過政治手段解決此爭議。

美國最高法院18日宣布就禁止TikTok在美國運作的法案再次進行討論。據報導，美國最高法院將於1月10日就此案進行辯論，允許法院在法律1月19日生效前對此問題作出裁決。該法案要求TikTok母公司字節跳動剝離TikTok，否則將禁止TikTok在美運營。字節跳動明確表示，不會出售TikTok業務。

報導稱，TikTok要求美最高法院凍結強迫出售令。當地時間12月16日，TikTok要求美國聯邦最高法院暫時凍結美政府針對該平台的強迫出售令。 TikTok的律師表示，這項法令不僅侵犯其憲法權利，也侵犯了1.7億美國用戶的權利。

TikTok在其社群媒體 帳號上發表聲明說，如果不凍結強迫出售令，一個月內，TikTok上的小商家將損失超過10億美元收入，創作者將損失近3億美元。