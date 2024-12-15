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西點軍校、海軍官校美足大戰 川普、范斯和馬斯克到場觀賽

編譯盧炯燊／綜合報導
總統當選人川普(前左)與副手范斯(前右)等14日到馬里蘭州蘭多佛觀看體育盛事之一的軍事院校第125屆美式足球對抗賽。(路透)
總統當選人川普(前左)與副手范斯(前右)等14日到馬里蘭州蘭多佛觀看體育盛事之一的軍事院校第125屆美式足球對抗賽。(路透)

總統當選人川普14日在副手范斯(JD Vance)、整個國安團隊、科技巨頭馬斯克(Elon Musk)等多位盟友及共和黨重量級人士陪同下，到馬里蘭州蘭多佛(Landover)觀看體育盛事之一的軍事院校第125屆美式足球對抗賽，由西點軍校和海軍官校對陣，結果海軍官校隊以31：13大勝西點軍校隊。

除范斯、馬斯克外，國防部長提名人赫塞斯(Pete Hegseth)、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)、國安顧問提名人沃茲(Michael "Mike" Waltz)、國家情報總監候選人加巴德(Tulsi Gabbard)等都圍繞在川普周圍。

多位共和黨籍議員也現身、包括即將上任的參院多數黨領袖熊恩(John Thune)、賓州聯邦參議員麥考米克(David McCormick)等。

另一個受到注目的出席者，是紐約地鐵鎖喉案被裁定過失殺人罪不成立的的前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)，他由范斯邀請觀賽。

川普等人在球賽開始前抵達西北體育場(Northwest Stadium)，受到現場群眾熱烈歡迎，當川普說了聲「謝謝」時，人群更爆發出歡呼聲，大叫「美國，美國！」的口號。

今年陸、海兩支美足隊旗鼓相當，各自擁有19場勝績，也是自2017年以來兩隊再次交手，最後由海軍官校隊獲得統帥杯。不過，身為三軍統帥的拜登總統並未露面。

球賽前氣氛本已非常熱烈，而川普等人現身，更將此次兩軍對抗變成了他及其團隊的慶祝活動。

川普在2016年作為候任總統時以及在首任期間，都出席觀看陸軍與海軍美足球隊的比賽。早前他獲「時代」雜誌評選為年度人物後，敲響了紐約證券交易所的開市鐘，而周末出現在陸海軍足球賽，都說明他在1月20日就職之前，會愈來愈多公開露面讓人氣持續高漲。

在此之前，川普與他的團隊一直在佛州海湖莊園籌組執政團隊，現在看來已經大事底定。

球賽開始前，強生曾與川普交談。他較早前曾表示明年的國會新會期將討論讓一系列立法以簡單多數通過的計畫，預料這個做法會遭到民主黨反對。

川普 足球 共和黨

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