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時代雜誌專訪 川普：無證移民「入侵」美國 動用軍隊合法

編譯陳韻涵／綜合報導
德州國民兵在美墨界河格蘭德河邊架設有刺鐵絲網，防止無證移民入境。(路透)
德州國民兵在美墨界河格蘭德河邊架設有刺鐵絲網，防止無證移民入境。(路透)

總統當選人川普12日接受時代雜誌(TIME)年度風雲人物專訪時，回應動用軍隊遣返無證移民是否合法，稱無證移民入侵(invasion)美國構成緊急狀態，他認為法律允許他這麼做。

路透報導，川普表示，法律允許他在最大限度內用軍隊支持大規模驅逐非法移民的行動，且計畫驅逐史上最高數量。

當被問及法律普遍禁止軍隊涉入國內執法事務時，川普表示，非法移民是需要制止的入侵。川普說：「我認為這是入侵我們的國家，我們將派出國民兵，根據國家法律容許的最大範圍，盡我所能。」

11月勝選的川普把移民當作危險罪犯，承諾大規模打擊非法移民，包括大規模驅逐。

路透曾報導，川普計畫調度聯邦資源用於驅逐勤務，並透過宣布全國進入緊急狀態，以取得執法所需的資金。 

共和黨和民主黨政府都曾動用國民兵，協助美墨邊境的邊境巡邏隊，但未曾動用國民兵逮捕移民。

川普任命的邊境政策主管霍曼(Tom Homan)8日接受福斯新聞(Fox News)專訪時表示，川普政府計畫利用軍隊，在驅逐工作中發揮支持作用。

霍曼說：「我們希望(國防部)在許多方面予以協助，如交通和基礎建設、情報和目標，而具移民事務職權的移民官將負責逮捕這些人。」

此外，川普不排除興建拘留設施來安置等候驅逐的移民，但表示他的政府將致力火速驅逐，減少場地需求。

川普說：「我不希望他們未來20年待在拘留中心，我希望他們離開，各國必須把他們帶回去。」

川普8日接受國家廣播公司新聞網(NBC)訪問時表示，他的目標是在四年任期內，驅逐所有滯留在美的非法移民，這是一個龐雜的任務，將影響數百萬家庭並傷害仰賴黑工的農業等產業與企業。

國土安全部數據顯示，截至2022年1月約有1100萬名非法移民入境，此數字近年持續增加。

非法移民 川普 邊境

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