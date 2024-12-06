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紐約聯準銀行：川普首任關稅政策 對美經濟傷害超預估

編譯任君翔／綜合報導

紐約聯邦準備銀行最新公布的研究報告指出，美國總統當選人川普在首任任期對進口自中國的產品加徵的關稅，對美國經濟造成超乎過去估算的不利影響。報告公布時正值川普揚言明年1月上任後，將對美國貿易夥伴強徵關稅。

彭博資訊報導，紐約聯準銀行的研究指出，川普2018-2019年公告對中國逾3000億美元進口產品所加徵的10%-50%關稅，對美國經濟造成的負面影響「遠大於過去的估算」。

研究發現，在川普宣布關稅措施的那幾天，美國股市共跌了11.5%，相當於上市公司市值蒸發4兆1000億元，而且跌勢持續，在宣布的幾周後都未反彈。這些訊息也引發投資人「湧向安全」資產，導致美國公債值殖利率下跌，股市溢價(股市相對於較安全資產的報酬率)擴大。

綜合考量市場反應及其對股利所得、利息所得、勞工所得及稅收的影響，研究人員發現，這些關稅宣布訊息使預期效益減少3%。

紐約聯準銀行的研究人員指出，預期效益的減幅「遠大於標準貿易模型的效益預測」，「這份報告顯示，那些模型可能忽略了關稅可能對經濟造成影響的管道，例如關稅對創新的抑制效應、貿易不確定性升高對投資造成的負面後果，或是關稅訊息對全球貿易政策造成的動盪衝擊」。

不過美國聯邦準備理事會(Fed)5日在調查經濟狀況的「褐皮書」(Beige Book)報告中說，儘管總統當選人川普的關稅威脅加劇市場對通貨膨脹的擔憂，美國企業對近期需求的成長仍抱持樂觀態度；聯準會表示，「商業聯絡人對未來幾個月需求將會上升表示樂觀」。

關稅 川普 投資

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