我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

取賓州得天下？搶關鍵搖擺州 川普、拜登先後赴賓州造勢

編譯盧炯燊／綜合13日電

賓州是關鍵的搖擺州之一，也是總統拜登四年前當選的致勝所在，勢必成為共和黨總統提名人的川普與尋求連任的拜登，也前後腳到賓州參加造勢集會及出席籌款活動。

川普在紐約州法院的第一起刑事案件將於15日登場，他將前往曼哈頓就向色情女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付封口費出席聆訊，但他仍趕在聆訊前赴賓州，在施內克斯維郡(Schnecksville County)消防局出席集會及演說，可見他對賓州的重視程度。

施內克斯維郡與北安普頓郡(Northampton County)是混合了鐵鏽帶城市、廣闊郊區及鄉村城鎮的地區，也是賓州最可靠的風向標，川普到此一兵家必爭之地，目的不言而喻。

而拜登將於下周前往賓州的三個地點，首站是斯克蘭頓(Scranton)，預料會就他推動的稅法改革發表演說，之後會到匹茲堡地區和費城，這也是拜登今年迄今第四次到訪賓州。

賓州擁有19張選舉人票，是全國擁有最多選舉人票的州之一，預計未來數月選舉人票還會增加，素來有「取賓州，得天下」之說，然而選民在支持民主黨及共和黨之間，一直搖擺不定。

2020年的選舉裡，拜登以不到1.5%的優勢，約8萬票贏得賓州，而川普在2016年以不到4萬5000票的優勢擊敗喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)。而在上月的各州的民調顯示，拜登在賓州領先川普10個百分點。

目前拜登等民主黨人全力押注費城及其周邊郊區，這個地區占所有登記選民人數的33%，希望藉此以抵消在賓州其他大部分地區的損失。至於川普及共和黨人，則希望在人口較少、白人為主的郡獲得巨大優勢，以抵消失去城市選票的影響。

賓州 拜登 川普

上一則

WSJ民調：墮胎議題左右搖擺州 川普恐丟郊區女性票

下一則

以哈戰爭陷僵局 哈瑪斯拒絕以色列停火協議

延伸閱讀

CNN：拜登最想避免的事還是來了 但伊朗似無意與美直接衝突

CNN：拜登最想避免的事還是來了 但伊朗似無意與美直接衝突
「今晚以色列贏了」拜登重申支持以國 但不會一起對付伊朗

「今晚以色列贏了」拜登重申支持以國 但不會一起對付伊朗
拜登將和內唐亞胡通話 急召國安會商議伊以開打

拜登將和內唐亞胡通話 急召國安會商議伊以開打
WSJ民調：墮胎議題左右搖擺州 川普恐丟郊區女性票

WSJ民調：墮胎議題左右搖擺州 川普恐丟郊區女性票

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房