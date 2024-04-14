取賓州得天下？搶關鍵搖擺州 川普、拜登先後赴賓州造勢

賓州 是關鍵的搖擺州之一，也是總統拜登 四年前當選的致勝所在，勢必成為共和黨總統提名人的川普 與尋求連任的拜登，也前後腳到賓州參加造勢集會及出席籌款活動。

川普在紐約州法院的第一起刑事案件將於15日登場，他將前往曼哈頓就向色情女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付封口費出席聆訊，但他仍趕在聆訊前赴賓州，在施內克斯維郡(Schnecksville County)消防局出席集會及演說，可見他對賓州的重視程度。

施內克斯維郡與北安普頓郡(Northampton County)是混合了鐵鏽帶城市、廣闊郊區及鄉村城鎮的地區，也是賓州最可靠的風向標，川普到此一兵家必爭之地，目的不言而喻。

而拜登將於下周前往賓州的三個地點，首站是斯克蘭頓(Scranton)，預料會就他推動的稅法改革發表演說，之後會到匹茲堡地區和費城，這也是拜登今年迄今第四次到訪賓州。

賓州擁有19張選舉人票，是全國擁有最多選舉人票的州之一，預計未來數月選舉人票還會增加，素來有「取賓州，得天下」之說，然而選民在支持民主黨及共和黨之間，一直搖擺不定。

2020年的選舉裡，拜登以不到1.5%的優勢，約8萬票贏得賓州，而川普在2016年以不到4萬5000票的優勢擊敗喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)。而在上月的各州的民調顯示，拜登在賓州領先川普10個百分點。

目前拜登等民主黨人全力押注費城及其周邊郊區，這個地區占所有登記選民人數的33%，希望藉此以抵消在賓州其他大部分地區的損失。至於川普及共和黨人，則希望在人口較少、白人為主的郡獲得巨大優勢，以抵消失去城市選票的影響。