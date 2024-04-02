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紐時：中國干預美大選 網軍假扮川普支持者攻擊拜登

記者顏伶如／綜合報導
紐時報導，近來出現不少中國網軍假扮成川粉攻擊拜登，意圖影響2024總統大選。（路透）
紐時報導，近來出現不少中國網軍假扮成川粉攻擊拜登，意圖影響2024總統大選。（路透）

美國總統大選將於11月投票，紐約時報1日報導，政府官員及研究學者指出，如今有中國網軍假冒前總統川普的支持者，在網路上散布各種陰謀論，製造美國內部分裂，並且抨擊拜登總統，跟俄羅斯干預2016年美國大選如出一轍；大批中國網軍帳號的出現，透露北京企圖影響美國政治的手段已經改變，變得更加肆意攻擊特定候選人或政黨，拜登也不例外。

研究人員指出，相較於過去企圖影響美國輿論的手段，如今中國網軍操作的方式更容易吸引真實用戶的注意，也讓研究人員更難辨別帳號真假；中國網軍企圖為哪一邊帶風向仍有待進一步觀察，但似乎顯示中國政府已為川普二次執政預做準備。

舉例來說，加註「MAGA 2024」的帳號自稱住在洛杉磯的43歲川粉，但圖檔照片卻盜用丹麥旅遊部落客，帳戶成立於14年前，首次公開發文是去年4月。

報導指出，中國網軍的操作手法雖然跟俄羅斯網軍類似，卻更擅長操作政黨對立，以達到破壞拜登政府施政的目的；雖然美中兩國近來在檯面上均展現降低關係緊張的意願，但中國網軍出手力道毫不手軟。

某些中國網軍帳號假扮成狂熱川粉，在X平台出現的一個實例，帳號使用者自稱是對「讓美國再度偉大」(MAGA)力挺到底的川粉，身兼「父親、丈夫、兒子」家庭角色。帳號發文內容嘲諷拜登年歲已高，分享拜登穿著囚服的造假合成影像；發文裡曾說拜登是信奉撒旦崇拜的戀童癖，貼文時常鼓吹支持川普的各種口號。

國家情報總監辦公室今年2月的報告即指出，北京擴大手段干預美國大選，散布對美國領導人的懷疑並且企圖破壞民主。

非營利研究組織「戰略對話研究所」(Institute for Strategic Dialogue)資深分析師湯瑪斯(Elise Thomas)說，以前從未見過類似情形。

湯瑪斯等研究人員認為，中國網軍的新興操作手段其實與中國政府的「垃圾偽軍」(Spamouflage)網路宣傳行動有關，許多帳號先前都曾以中文發文支持北京，但後來帳號沒有動靜，直到最近幾個月又開始活動，改用美式英文貼文。

華府智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)則在臉書(Facebook)查出170個假粉專與假帳號，專門散布反美言論，攻擊拜登。

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