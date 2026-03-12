全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美約有4800萬人糧食不足，其中包括1400萬名兒童。圖為民眾排隊等待領取食物。(美聯社)

美國是全球最富裕的國家之一，但家庭難以穩定取得足夠且營養充足食物的「糧食不足」(food insecurity)問題依然嚴重；農業部 (USDA)估計，全美約有4800萬人面臨此情況，其中包括1400萬名兒童。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，過去近30年來，農業部每年都會發布一份關於糧食不足人口的年度報告，但川普政府基於「多餘」且「帶有政治色彩」為由，終止發布相關數據；專家與慈善組織表示，報告不發，但糧食不足問題依然存在。

另外，根據普渡大學(Purdue University)的報告，從去年1月到10月，美國約有14%的家庭表示面臨糧食不足，高於2024年的12.5%。

雖然美國各地的糧食不足比率每個月都會有所波動，但整體而言，自2022年以來這一比率一直在下降。當時在新冠疫情之後通膨飆升至40年來的高點，平均有15.4%的家庭處於糧食不足狀態。

位於華府的智庫都會研究所(Urban Institute)研究助理古普塔(Poonam Gupta)表示，儘管自2022年以來通膨增速已放緩，但糧食不足的情況可能仍在增加，原因是食品價格仍遠高於疫情前的水平。

在科羅拉多州圓石市附近的社區食物銀行(Community Food Share)，許多家庭排隊領取食物。

33歲的單親媽媽夏儂‧派翠克(Shannon Patrick)育有三名子女，目前擔任全職的行為技術員(behavioral technician)，協助自閉症兒童進行行為治療，但每月約2000元的收入難以支應生活開銷。

她表示，扣除房租、學生貸款與孩子衣物等必要開銷後，買食物的預算所剩無幾。

派翠克說：「我原本以為，只要拿到碩士學位，就能為我打開很多扇門。我本來以為自己可以不用依賴政府，但現在看來並非如此。」

派翠克坦言，到食物銀行領取食物讓她感到難堪，「社會氛圍讓妳自覺低人一等，好像很下流，因為必須接受援助」。

她說：「我感到內疚，但我有孩子，我必須照顧好他們，而我卻做不到。」

美國最大的飢餓救濟組織「賑濟美國」(Feeding America)執行長巴比諾-方諾特(Claire Babineaux-Fontenot)表示，許多人誤會饑餓是因為懶惰或不努力所致，但實際情況並非如此，「即使辛勤工作，饑餓依然會發生」。

巴比諾-方諾特表示，光靠慈善組織難以完全填補缺口；「賑濟美國」去年透過全國數百個食物銀行與救濟站，發放近60億份餐點，但需求依然龐大，「食物銀行有時不得不拒絕部分求助者，令人難過」。