繼承母親房子不知有「反向貸款」佛州男遭提告追討19萬元 恐失住家

「反向貸款」允許老年人屋主拿房子做為抵押，申請反向貸款取得現金做為退休生活費，直到百年之後或出售房屋時才需償還。示意圖，非新聞當事人。（路透）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)4日報導，住在佛羅里達州沃露西亞郡(Volusia County)的退休男子塔維尼爾(Bill Tavernier)在母親過世之後繼承房子，原以為可以安穩住在自己家裡，卻發現母親生前辦理「反向貸款 」(reverse mortgage)，導致他在去年遭到聯邦住屋及都市發展部(HUD)提告，追討共計19萬元的本金、利息及費用。

退休之後依賴社安金 過生活的塔維尼爾，日前接受佛州 地方電視台WFTV第九頻道專訪時說，不知道能否撐過難關，「我跟小狗很可能淪落街頭，這就是我現在的處境。」

大約20年前，塔維尼爾為了照顧母親而搬到母親家裡同住，2007年他的名字被加到房契(deed)中。2013年，塔維尼爾的母親過世，房子由他繼承。

他表示，以為母親很久之前就還清房貸，自己擁有房子全部所有權，後來才知道母親在2001年辦理了「反向貸款」。

以房養老 貸出生活費

「反向貸款」是一種「以房養老」的概念，允許上了年紀的屋主拿房子做為抵押，申請反向貸款取得現金做為退休生活費。屋主在世時通常不必每個月償還貸款，直到百年之後或出售房屋時才需償還。最常見的反向貸款計畫是受到聯邦擔保的「反向抵押貸款」(Home Equity Conversion Mortgage)。

塔維尼爾說，母親申請反向貸款，借了大約7萬元。但他表示，母親生前從未提過這筆貸款，他也不曾收到任何來自借貸方的通知。他說：「那一輩的人不會跟孩子討論這些事。」

為何直到2025年塔維尼爾才收到催討通知，奧蘭多房地產律師米勒(Barry Miller)說，可能因為房子被放到房地產市場求售，聯邦住屋及都市發展部才發現塔維尼爾母親已經過世，因此要求償還貸款。

根據報導，塔維尼爾目前居住的房子將在3月法拍。

米勒指出，如果塔維尼爾當初花個幾百元進行產權調查，就會發現反向貸款紀錄，甚至可以自己再申請反向貸款，用來償還母親遺留的債務。