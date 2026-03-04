族裔食品受歡迎 線上配送平台銷售增 Weee營收看好

Mitsuwa Marketplace(圖)等亞洲連鎖超市，客流量成長幅度超越整體雜貨零售市場。(美聯社)

南華早報報導，雖然移民 減少，美國消費者對於具有族裔特色的雜貨，胃口變得愈來愈大。以亞洲食品與拉丁美洲食品為強項的線上生鮮平台Weee，現正押注美國民眾對族裔食品(ethnic food)、雜貨配送的需求，即使移民人數大幅下降也將持續存在。Weee創辦人兼執行長劉民(Larry Liu)預測，就算川普政府加強邊境管制，未來幾年平台還是會有兩位數的成長。

劉民畢業於上海交通大學，曾任英特爾 (Intel)工程師，2003年被派到美國。創立Weee之前，劉民完成戴維斯加大(University of California, Davis)MBA學位，曾在幾家美國科技公司擔負責財務工作。總部位於舊金山的Weee，年營收從2023年到2025年之間成長30%到40%之間。

劉民上周接受南華早報專訪時說，估計未來5年到10年Weee將以相同成長速度擴張。他說，上一輪在2022年的私募融資估計有41億元，Weee年營收最近跨10億元大關，大約再過一年就能達到獲利。

他說：「這是我們的11周年，現在我們也才觸及表面而已。」

人口普查局(Census Bureau)今年1月數據顯示，美國淨移民人口出現歷史性的下降，從2024年的270萬人降至2025年7月1日的130萬人，預計2026年將進一步降至32萬1000人。

但劉民說：「我認為移民會繼續來到這個國家，這是我的信念。」他表示，大多數移民不容易買到族裔食品，只能購買所謂的主流食品(mainstream food)，「我覺得我們這在改變這個狀況」。

Weee的成長與新冠疫情後美國線上雜貨購物的持續擴張同步。根據雜貨產業分析公司Brick Meets Click的數據，去年12月美國線上雜貨銷售額年增32%，達到創紀錄的127億美元；此前11月的年增幅也達到29%。

與此同時，實體亞洲超市的表現亦優於整體市場。根據定位數據分析平台 Placer.ai 去年9月發布的一份報告，2025年上半年，包括漢亞龍(H Mart)、印度裔雜貨商Patel Brothers及Mitsuwa Marketplace在內的亞洲連鎖超市，其年增客流量成長幅度均超越整體雜貨零售市場。

劉民2015年創立Weee時，最初重點在於協助華人移民購買不容易買得到的生鮮產品，例如用來製作香腸的整塊五花肉，或者向當地漁民採購新鮮海產。2017年，Weee進入困難轉型期，產品選擇從數百種增加到數千種，從零開始建立自己的倉庫與物流網絡。如今Weee應用程式提供30萬種商品供消費者選擇，產地包括中國、日本、南韓、越南、菲律賓、泰國，各種新鮮蔬果、方便食品、冷凍食品、調味料、乾貨都有。去年還推出專營拉丁美洲商品的應用程式MasGusto。

劉民表示，去年有150萬人在Weee消費，用戶成長估計將與公司營收步調一致。

獲得摩根大通(JPMorgan)、紀源資本(GGV Capital)投資的亞洲雜貨配送平台Yami，成立於2013年，2022年號稱有200萬客戶、提供4000多種品牌。

劉民說，Yami主要服務不下廚的學生群體，Weee則是服務在家裡烹飪的消費者。他說，未來不太可能面臨其他科技公司競爭，「大家都在追逐人工智慧(AI)，我不認為投資食品或雜貨配送是目前的趨勢」。他說，去年全球貿易戰讓Weee面臨挑戰，無論關稅如何都要進口，現在情勢已趨穩定。

Weee提供30萬種商品供消費者選擇，去年有150萬人在該平台消費。(取自Weee網站)