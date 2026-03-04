喝熱水、吃稀飯、穿拖鞋、打太極…「中國式生活」在美走紅

有些美國人學華人在家裡穿拖鞋。(路透)

華爾街日報報導，某些美國普羅大眾透過社群媒體 分享擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)的親身經驗，例如不喝冰飲改喝熱水、練太極、在家裡穿拖鞋等改變帶來哪些好處，讓不少華裔美國人看傻眼。

採用中式習慣的民眾開始喝熱水和熱茶。(美聯社)

過去41年一直是非裔美國人的諾雅‧布萊恩(Noë Bryant)，今年突然「變成中國人」。身為全職媽媽的她受到社群網站熱門影片啟發之後，帶著丈夫跟兩個孩子到德州奧斯汀(Austin)亞洲超市，詢問ChatGPT想要打造中式廚房有哪些必備品要採購，花了大約200元買了醬油、枸杞與其他食材。

布萊恩的早餐從一杯溫熱的草本茶開始，主食是稀飯。她在家裡穿拖鞋，接下來想嘗試針灸。

原本只是好玩 接觸後著迷

報導指出，在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」潮流。若用Z世代年輕人的術語，這些趕流行的民眾正在「中式極大化」(Chinamaxxing)，讓自己盡可能貼近中式生活。

這股風潮萌芽於一年前，當時美國祭出TikTok禁令，使得大批美國網友湧入中國社群媒體「小紅書」。中國用戶跟自喻「TikTok難民」的美國用戶在「小紅書」相互教中文、英文，彼此交換食譜以及日常生活點滴。

知名直播主派克(Hasan Piker)、本名華特金斯(Darren Watkins Jr.)的美國網紅IShowSpeed，去年都訪問中國並向數百萬追蹤粉絲分享所見所聞。中國玩具製造商Pop Mart生產的拉布布娃娃也風靡全球。

「中式極大化」迷因開始在網路上四處流傳。社群媒體用戶會改編電影「鬥陣俱樂部」(Fight Club)中的一句台詞說：「你在我人生一個非常中國的時期遇見了我。」

住在新澤西洲的23歲華裔網紅朱雪莉(Sherry Zhu，音譯)在累計數百萬瀏覽人次的影片中，推廣喝熱水、吃煮蘋果、室內穿拖鞋的優點，教導粉絲如何「變成中國人」。她表示，原本只是好玩，但更多人接觸中華文化之後，開始想要了解更多。

住在北卡羅來納州的31歲治療師朱維爾(Crissa Jewel)受到朱雪莉影片啟發而加入「變身中國人」潮流。朱維爾曾是「TikTok難民」，現在的她不但自己喝熱水，也給名叫「可可」(Coco)的小狗喝熱水，並說熱水改善愛犬的腸胃問題。她說，親友對她突然改喝熱水則覺得「很奇怪」。

在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」潮流。圖為亞裔超市員工向客人說明產品。(美聯社)

以前遭歧視 如今被追捧

對許多人來說，這股風潮與其說和政治有關，不如說更關乎養生。這些影片在新年前後暴紅，正值人們尋找改善健康方法的時候。

24歲的托瑞斯(Alexia Torres)在年初開始喝熱水、吃水煮蘋果。受到氣功的啟發，她每天早上都會上下跳動，並表示這有助於促進淋巴循環，她也正考慮開始練習太極。住在洛杉磯的她，經常在公園裡看到許多看起來比實際年齡更健朗的長者練習這些緩慢的動作，「他們或許些知道什麼，」她說。

然而，許多華人卻感到困惑。那些童年時因與眾不同而遭受霸凌，或在新冠疫情期間面臨反華騷擾的人，對如今有人想「變成中國人」抱持複雜心情。

紐約唐人街長大的32歲華裔林凱倫(Karen Lin，音譯)說，一開始對潮流覺得很奇怪，就像人們把她的文化當成一種可以隨意穿戴、隨時脫下的戲服，「若我吃墨西哥菜，我不會說我是墨西哥人」。

28歲加州華裔戴艾蒙(Armond Dai，音譯)表示，亞裔朋友圈熱議著「中式極大化」到底是什麼，「有些人只是處於人生裡的中式時刻，但我永遠都是中國人」。