8年級運動健將掀「自願留級」潮 拚進高中頂尖校隊

快訊

編譯廖振堯／綜合報導
許多人男孩在重讀八年級時，會經歷快速生長期，進入高中時會更高、更壯、更快、更協調。(美聯社)
大學體育賽事中嶄露頭角的明星選手，往往靠著「NIL」(Name，Image and Likeness，姓名、肖像、形象)塑造個人品牌從中獲利，進入職業運動界後更能提升身價。因此數十年來，許多高中體育健將在12年級時主動留級一年，以精進技巧及鍛鍊體能，以期爭取體育獎學金，進入全國大學體育協會(NCAA)名校。如今這股風氣也吹進了初中校園。

華爾街日報報導，大學運動員豐厚的代言合約、收入分成，正將青少年體育運動塑造成準職業化模式，愈來愈多的家庭將高中視為前哨戰，首要任務是盡快抓住球探目光，待在校隊二軍不再能被接受。美式足球、籃球、棒球、曲棍球這些依賴身高和體力的項目，運動員尤其熱中留級。一般認為留級一年的男孩在第二次讀八年級時，會經歷快速生長期，進入高中時會更高、更壯、更快、更協調。專家表示女孩通常比男孩發育得早，因此她們留級的動力較小。

這種需求催生了一個價值數百萬元的產業。卡迪根山中學(Cardigan Mountain School)是位於新罕布夏州的寄宿制初中，學費每年高達8萬元，行政人員亞當斯(Christopher Adams)表示過去十年出於體育原因而留級的人數爆炸式成長，留級生是學生中人數最多的群體。

加州企業家坎塞萊里(Michael Cancelleri)已為15歲兒子卡特(Carter)棒球生涯的社團費用、比賽旅費、高階裝備投入了數萬元，隨著即將升入高中，坎塞萊里覺得準備還不夠，又花了約2萬元讓成績全優的兒子進入私立體育學院「The Togethership」重讀一次八年級，與其他60名同樣選擇留級的男孩一同上投球技巧、比賽錄影分析、營養學等運動課程，以及代數和英語等傳統科目。坎塞萊里說這是為了讓兒子有更多的時間生長和成熟，卡特自去年8月以來長高了約3吋。

不過並非所有家長都能如願以償，一名私校輔導員霍華德(Shanay Howard)為家長提供體育諮詢，每年諮詢費約6000到13000元。她說每個家長都覺得自己孩子是菁英，但還是得拒絕那些期望不切實際的家庭，例如有些父母身高才5呎5吋，卻要求孩子要長到6呎3吋。

大多數公立學區不允許學生為了獲得體育優勢而留級，有些州甚至限制留級。如賓州學生若因非學術原因重讀八年級，校際體育協會可以取消其一年的高中資格。也有些州認為難以限制，如路易斯安納州已於2023年取消留級規則，也取消處罰鼓勵留級的學校和教練。

數十年來，許多高中體育健將在12年級時主動留級一年，以精進技巧及鍛鍊體能，以期爭...
