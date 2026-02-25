喝溫水養生、高度數位化 美國社群掀中國化生活風潮

我的頻道

中央社洛杉磯25日專電
時代雜誌（TIME）指出，去年1月傳出TikTok在美國可能遭禁時，大批用戶轉向小紅書；專家稱這是第一次，中國人日常生活在不經西方媒體的濾鏡下，直接呈現在外國人眼中。(中央社)
美國數個媒體報導，社群平台小紅書推波助瀾下，掀起一股「中國化生活」潮流；專欄作家評論，在讚嘆中國高鐵與未來感城市景觀之際，可能忽視中國言論自由受限、數位監控嚴格等現實，浪漫化共產社會。

華爾街日報、時代雜誌、有線電視新聞網CNN、財經內幕（Business Insider）等近日報導流行於社群平台的Chinamaxxing風潮，指年輕人發表影音內容，宣稱「正在變成中國人」，如早晨喝溫水、進屋脫鞋、穿愛迪達運動服等。

Chinamaxxing這個字由China與網路用語-maxxing組合而成。-maxxing早期出現在健身或自我改造的社群，意指「把某一件事做到極致，讓自己變得更好」，後來引申為開啟某種生活模式的意思。

部分報導指出，這股風潮反映年輕世代對健康與生活品質的關注，從喝溫水、早睡養生、重視居家清潔與公共交通便利性，這些都歸納為「中式生活」習慣。

也有觀察認為，相關內容呈現一種對中國的美好想像，例如中國城市的高速鐵路、行動支付與高度數位化服務，引發美國年輕族群的好奇心。

CNN引用專家分析，這一波風潮凸顯美國年輕人對國內生活的不滿，包括政治動盪、移民執法、槍枝暴力和種族之間的緊張關係，使得美國失去了「酷」的魅力，在社群媒體的影響下目光轉向中國。

時代雜誌（TIME）指出，社群平台小紅書在這一波潮流中扮演重要角色，去年1月傳出TikTok在美國可能遭禁時，大批用戶轉向小紅書；專家稱這是第一次，中國人日常生活在不經西方媒體的濾鏡下，直接呈現在外國人眼中。

紐約郵報專欄作家施洛特（Rikki Schlott）批評，中國化風潮反映部分年輕人對中國共產體制的浪漫化想像，聚焦城市現代化和便利，避談中共對維吾爾族人的種族滅絕行徑，忽視中共踐踏香港與西藏的公民自由，且在中國「網路上的自由可能隨時遭撤銷」。

施洛特並批評，這股潮流在讚嘆中國效率與秩序的同時，往往將美國描繪為混亂、衰敗與失去吸引力的社會，形同貶低自身國家。她指出，這種以短影音塑造的生活方式敘事，可能影響年輕世代對自由、民主與治理模式的理解。

媒體觀察指出，社群平台的推薦機制可能放大特定生活風格內容，演算法推送下，使用者反覆觀看類似影片，逐漸形成對中國社會的片面印象。也有觀察指出，這些中國化生活美學，與中國對外宣傳呼應，頗有軟實力的效果。

中國官員用ChatGPT 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

