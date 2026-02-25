挺關稅的川普金主 竟擬關美國樂器廠 業務外包中國

身價40億元的避險基金億萬富翁鮑爾森(右)是川普總統重要金主，大力支持關稅政策。(美聯社)

獨立報(Independent)報導，「富比世」(Forbes)排行榜上身價40億元的避險基金億萬富翁鮑爾 森(John Paulson)是川普 總統重要金主，大力支持關稅政策。不過，鮑爾森旗下公司康塞爾默(Conn-Selmer)正打算關掉位於俄亥俄州 的一間銅管樂器工廠，業務改為外包到中國。勞工團體聯合汽車工會(United Auto Workers)2359地方分會會長海因斯(Robert Hines)表示，鮑爾森兩個月前接受CNBC新聞頻道專訪時表達支持川普關稅的積極看法，結果轉過頭就說要把工作機會送去中國，「這是掌了我們一記耳光」。

身為康塞爾默勞工的海因斯說，鮑爾森最近這種前後不一的表現，充滿偽善(hypocrisy)。康塞爾默是全美頂尖的管弦樂與銅管樂器製造商，但公司已對員工發出通知說，7月之前要把俄州東湖(East Lake)銅管樂器工廠絕大部分業務移到亞洲，裁撤150名勞工。

工會表示，工廠員工上個月正準備工會新合約談判時，突然接到關廠通知；康塞爾默2025年在中國有一座新工廠開工，俄州工廠的業務已經逐漸轉移到中國新廠，先前廠方曾對俄州勞工說，工作不會受到影響。

康塞爾默發言人說，一旦「初步決定」拍板定案，銅管樂器工廠生產線就會移到海外。

川普第一次角逐總統大選時，鮑爾森擔任經濟顧問，2024年曾在佛羅里達州一場募款活動裡，為川普募得5000萬元選舉資金。

鮑爾森曾被川普列入財政部長候選人名單，不過後來出線的是同樣出身避險投資圈的貝森特(Scott Bessent)。

2024年大選前夕，鮑爾森對Semafor新聞網站說，徵收10%到20%進口關稅以振興美國製造業是合理的，能夠支持本土製造業，得到更多工作機會、更多在美投資以及創造更多稅收。

兩個月前，鮑爾森對CNBC說，川普的關稅計畫是有根據的，美國工作機會不能移到海外。鮑爾森受訪時說：「我們不能讓美國製造商關閉美國工廠並發包海外，我們需要保護美國工作，保護美國製造業。」