我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

挺關稅的川普金主 竟擬關美國樂器廠 業務外包中國

記者顏伶如／綜合報導
身價40億元的避險基金億萬富翁鮑爾森(右)是川普總統重要金主，大力支持關稅政策。(美聯社)
身價40億元的避險基金億萬富翁鮑爾森(右)是川普總統重要金主，大力支持關稅政策。(美聯社)

獨立報(Independent)報導，「富比世」(Forbes)排行榜上身價40億元的避險基金億萬富翁鮑爾森(John Paulson)是川普總統重要金主，大力支持關稅政策。不過，鮑爾森旗下公司康塞爾默(Conn-Selmer)正打算關掉位於俄亥俄州的一間銅管樂器工廠，業務改為外包到中國。勞工團體聯合汽車工會(United Auto Workers)2359地方分會會長海因斯(Robert Hines)表示，鮑爾森兩個月前接受CNBC新聞頻道專訪時表達支持川普關稅的積極看法，結果轉過頭就說要把工作機會送去中國，「這是掌了我們一記耳光」。

鮑爾森旗下公司康塞爾默正打算關掉位於俄亥俄州的一間銅管樂器工廠，業務改為外包到中...
鮑爾森旗下公司康塞爾默正打算關掉位於俄亥俄州的一間銅管樂器工廠，業務改為外包到中國。（美聯社）

身為康塞爾默勞工的海因斯說，鮑爾森最近這種前後不一的表現，充滿偽善(hypocrisy)。康塞爾默是全美頂尖的管弦樂與銅管樂器製造商，但公司已對員工發出通知說，7月之前要把俄州東湖(East Lake)銅管樂器工廠絕大部分業務移到亞洲，裁撤150名勞工。

工會表示，工廠員工上個月正準備工會新合約談判時，突然接到關廠通知；康塞爾默2025年在中國有一座新工廠開工，俄州工廠的業務已經逐漸轉移到中國新廠，先前廠方曾對俄州勞工說，工作不會受到影響。

康塞爾默發言人說，一旦「初步決定」拍板定案，銅管樂器工廠生產線就會移到海外。

川普第一次角逐總統大選時，鮑爾森擔任經濟顧問，2024年曾在佛羅里達州一場募款活動裡，為川普募得5000萬元選舉資金。

鮑爾森曾被川普列入財政部長候選人名單，不過後來出線的是同樣出身避險投資圈的貝森特(Scott Bessent)。

2024年大選前夕，鮑爾森對Semafor新聞網站說，徵收10%到20%進口關稅以振興美國製造業是合理的，能夠支持本土製造業，得到更多工作機會、更多在美投資以及創造更多稅收。

兩個月前，鮑爾森對CNBC說，川普的關稅計畫是有根據的，美國工作機會不能移到海外。鮑爾森受訪時說：「我們不能讓美國製造商關閉美國工廠並發包海外，我們需要保護美國工作，保護美國製造業。」

世報陪您半世紀

鮑爾 川普 俄亥俄州

上一則

華盛頓州男子住家外刺死4人 遭警擊斃 兇手曾威脅弒母

下一則

非裔提告郵差種族歧視、故意不送信 最高院駁回：不能告郵局

延伸閱讀

關稅敗訴 川普預告出生公民權裁決也不利：讓中國高興

關稅敗訴 川普預告出生公民權裁決也不利：讓中國高興
關稅重來變15% 中巴墨加反成贏家 英歐等盟友最受衝擊

關稅重來變15% 中巴墨加反成贏家 英歐等盟友最受衝擊
民主黨參議員提案 要求聯邦180天內退關稅並付利息

民主黨參議員提案 要求聯邦180天內退關稅並付利息
台美關稅又呈進退兩難困境 立法院多數黨面臨艱難考驗

台美關稅又呈進退兩難困境 立法院多數黨面臨艱難考驗

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶