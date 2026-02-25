我的頻道

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

川普施壓貿易夥伴來美投資工廠 福耀玻璃來了卻威脅本土廠

記者顏伶如／綜合報導
福耀玻璃公司現在讓一家從1950年代營運迄今的汽車玻璃工廠備受威脅。圖為工人在福耀工廠內工作。（美聯社）
華爾街日報報導，川普總統向貿易夥伴施壓要求到美國投資製造工廠，但如果美國本土產業沒辦法跟前來美國落腳的中國工廠競爭，則曝露背後風險。中國福耀玻璃美國公司(Fuyao Glass America)現在就讓一家從1950年代營運迄今的汽車玻璃工廠備受威脅。

福耀玻璃公司十年前接手一座已經關閉的通用汽車工廠時，俄亥俄州州長、國會議員與州議...
福耀玻璃十年前接手一座已經關閉的通用汽車(General Motors)工廠時，俄亥俄州州長、國會議員與州議員同聲歡迎，由俄州納稅人稅金贊助的開發計畫，被喻為是讓「鐵鏽帶」(Rust Belt)東山再起的第一步。福耀玻璃為通用、福特(Ford)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)等汽車製造商供貨。

然而，位於俄亥俄州克雷斯特萊恩(Crestline)、員工大約250名的汽車玻璃工廠Vitro，現正受到福耀玻璃龐大威脅。Vitro負責人畢納爾(Carlos Bernal)說，過去一年都在考慮要不要關廠。Vitro一度宣布2026年底即將關閉，上個月又通知員工將繼續營運，但長期前途如何，命運未卜。Vitro在賓州、密西根州、印地安納州的汽車玻璃廠均已關閉，公司表示，中國競爭是主要因素。

畢納爾說，中國企業插足美國汽車產業不僅威脅到美國國內供應鏈的安全與保障，還威脅到仰賴美國製造業工作的整個社區。

Vitro與華府盟友表示，福耀玻璃的成功案例反映了北京可能企圖掏空美國製造能力、破壞美國關鍵產業的手段；中國企業可以透過把生產線拉到美國來躲避關稅，以低價策略的削價競爭打擊美國製造業，這種作法就是「內部傾銷」(internal dumping)。

業界人士說，福耀價格通常比競爭對手便宜大約一成。

華府鷹派人士說，中國企業憑藉多種因素的利多組合擊敗其他競爭對手，包括生產效率、涉嫌使用非法勞工、北京政府提供補貼。

華府智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)經濟與金融實力中心(Center on Economic and Financial Power)主任德詹斯基(Elaine Dezenski)說：「這是非常骯髒的遊戲。」

川普第一任期商務部助理部長尼卡塔(Nazak Nikakhtar)說：「中國政府正在我們的國境裡按部就班地削弱我們的經濟。」

知情人士說，企業總部位於美國的銅業公司已對白宮及商務部反應說，擔心遭到正在美國建廠或營運的中國企業衝擊。

