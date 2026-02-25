敢對川普說不的好市多CEO 非典型作風贏得顧客和員工的心

好市多執行長瓦克里斯作風踏實堅定。（取材自好市多網站）

過去一年，零售巨頭好市多 (Costco)的立場與川普 總統的政策相悖，成為少數幾家敢於違抗政府指令且最終安然無恙的大公司之一，這要歸功於執行長瓦克里斯(Ron Vachris)踏實堅定的作風。

有線電視新聞網(CNN)報導，瓦克里斯並不是典型的冒險型主管，他曾說「我們團隊非常謙遜，並不追求名利或成為眾人矚目的焦點。」

瓦克里斯1982年開始了他在好市多的職業生涯，當時他還在社區大學就讀，擔任堆高車司機。之後他管理好市多西海岸的倉庫，並在2015年被任命為公司房地產部門負責人，2024年當上了公司歷史上第三任執行長。他在去年受訪說道：「看看現在掌管公司的人，我們都是好市多的基層員工，留住人才是公司成功的關鍵。」

好市多很少在爭議性政治或社會議題上扮演領導角色，其行動也一向較為謹慎。去年目標百貨、沃爾瑪、麥當勞等公司為順應川普政府，縮減的各自多元、平等和共融(DEI)政策，好市多堅守立場就格外引人注目。好市多並未像其他企業那樣高調支持「多元、平等和包容」政策（DEI），管理階層有80%是白人，不過好市多仍然致力於其DEI目標，設有多元長(chief diversity officer)與多元化供應商計畫。

去年1月，公司董事會一致建議股東，投票反對一項保守派的提案；該提案原本要求好市多檢視DEI計畫帶來的財務風險。最終超過98%的好市多股東投票否決這項反DEI提案，這次投票也凝聚了民權領袖與偏左派顧客的支持，且也未影響到保守派顧客。目前為止好市多尚未遭遇任何負面影響，分析師表示這是因為顧客和員工高度忠誠於品牌，好市多知道自己比其他公司更有能力採取這些立場。

好市多去年更提告川普政府濫用緊急權力、強加關稅 ，不像大多數企業自吞苦水，或通過贈禮、關說、捐贈等方式來博取總統好感。但美國民眾普遍不歡迎關稅，認為關稅就是美國物價上漲的元凶，分析師表示這為好市多控告政府提供了一些底氣，如今最高法院果然推翻川普的關稅。紐約大學史坦商學院副教授泰勒(Alison Taylor)表示，「好市多擁有非常好的跨黨派聲譽。人人都喜歡他們物美價廉又善待員工，好市多也清楚自己的定位，並且從未動搖過。」