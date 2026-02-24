婚外情、公器私用…國安部長諾姆5大爭議曝光

原任南達科塔州長的諾姆出任DHS部長之前，毫無任何移民執法經驗，之所以獲得川普欽點，全賴傳聞中的婚外情男友李萬度斯基幕後助攻。圖為諾姆去年3月參觀薩爾瓦多恐怖分子拘留中心時發表講話。(美聯社)

川普 2.0執政以來，展開全國性大規模移民驅離行動，國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)站上第一線，成為打擊非法移民 的代言人，但由於行事作風強硬，批評聲浪愈演愈烈，不但影響她的仕途，連婚外情傳聞也被媒體放大。

華爾街日報長期追蹤報導，並引述知情人士，指出諾姆上任以來五大爭議：

一、婚外情

諾姆出任DHS部長之前，毫無任何移民執法經驗，之所以獲得川普欽點，全賴傳聞中的婚外情男友李萬度斯基(Corey Lewandowski)幕後助攻，後者正是川普2016年參選總統的競選經理。

諾姆獲川普任命為國土安全部長後，立刻聘用李萬度斯基擔任首席顧問。儘管早已男婚女嫁，李萬度斯基與諾姆在華府公然雙宿雙飛。消息人士透露，在DHS內部兩人關係已是公開秘密，但兩人矢口否認，DHS官方也堅稱「不會浪費時間在聳人聽聞、毫無根據的流言蜚語。」

二、排擠對手

撇開私生活，李萬度斯基與諾姆為討好川普，聯手排擠競爭對手，包括海關與邊境 保護局(Customs and Border Protection Commissioner)局長史考特(Rodney Scott)以及素有「邊境沙皇」之稱的霍曼(Tom Homan)，甚至把DHS視為更上一層樓的跳板，上任以來解僱或降職約八成的移民及海關執法局(ICE)一線主管。

三、危機控管

至於ICE探員在明尼阿波利斯(Minneapolis)執法擦槍走火，導致男護理師普雷蒂(Alex Pretti)被當街槍殺身亡，引發外界對諾姆的反彈，不過案發後兩天，諾姆和李萬度斯基成功進入橢圓形辦公室與川普會面並獲得支持，同時諾姆團隊安排多場記者會成功化解危機。

據知情人士透露，李萬度斯基曾聯絡川普的民調策士法布里齊奧(Tony Fabrizio)，希望對方為諾姆製作廣告，結果被已讀不回，DHS發言人表示雙方的簡訊內容純屬「聊天」，強調諾姆的職位由總統決定並宣稱其任內「取得巨大成功」，不過有官員透露白宮核心圈有人建議川普解僱諾姆，但未被接納。

四、奢華座機

最近諾姆和李萬度斯基搭乘DHS承租的波音737 MAX商務專機出行也引發爭議，儘管DHS表示該飛機既可用於遣返非法移民，也能載送內閣官員出差，比向國防部情商軍機便宜，可為納稅人節省數億元；目前並計畫斥資7000萬元收購該架波音商務機，但價格卻是其他遣返飛機的兩倍。

五、開除機師

知情人士透露，諾姆和李萬度斯基經常斥責DHS高階職員，對於不信任的員工強迫測謊。

今年2月諾姆搭乘海岸防衛隊行政專機出差時，由於機械故障，臨時更換飛機，但機組人員沒有把諾姆遺落在機上的心愛毯子帶到新飛機上，諾姆一怒之下便叫李萬度斯基當場開除機師，還要他自行搭民航機回家。

不料海岸防衛隊一時無法抽調飛行員來遞補，只好又將被開除的機師復職，行程才得以繼續。