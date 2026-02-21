醫療保健產業 幾支撐就業市場 加州急診技師：這工作能養活一家人

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
由於美國人口逐漸老化，醫療產業對勞工有大量需求，不得不提供較高待遇，以及較佳就業保障。(路透)
就業市場1月新增13萬個工作職位，幾乎全部來自醫療保健產業，政府部門、金融、資訊、運輸、倉儲等領域人力需求則持續減少，明顯反應當前勞動市場趨勢走向。華爾街日報分析，就在其他行業都紛紛裁員的同時，由於人口逐漸老化，醫療產業對勞工有大量需求，不得不提供較高待遇，以及較佳就業保障；過去一年之間，相較於其他產業縮編人力或裁員，醫療產業勞工正悄悄支撐著勞動市場。

求職資訊網站Indeed經濟研究主任蘿拉‧烏爾里希(Laura Ullrich)說，醫療保健產業的就業狀況遠優於其他領域。不過，她表示，並不是所有人都具備在醫療保健產業工作的必備技能或意願。

愈加仰賴移民勞工

醫療產業某些職缺近幾年來愈來愈仰賴移民勞工。長期以來，美國為願意到偏鄉工作的高技能外國醫生提供特殊簽證。護理師、居家照護助理等職缺需求持續增加，年輕移民以及透過安置計畫在美落腳的移民紛紛承擔工作空缺。

醫療保健領域出現的現象是，出生於外國的勞工特別集中在技能階梯的最高端與最低端。人口資料庫IPUMS匯整人口普查數據顯示，在2024年裡，外國出生勞工在整體美國人口占15%以下，但在居家健康助理當中卻占39%，在醫師當中占28%，牙醫當中也占24%。

圖為洛杉磯一家醫院裡，正在巡視病房的三名護理師。在加州，註冊護理師(Regist...
圖為洛杉磯一家醫院裡，正在巡視病房的三名護理師。在加州，註冊護理師(Registered Nurses)時薪通常從70元起跳。(美聯社)

加碼競價搶護理師

古德溫人力仲介公司(Goodwin Recruiting)位於休士頓的健康產業招聘仲介吉爾廉(Sari Gillen)說，由於護士與執業護理師(nurse practitioners)需求強勁，醫療機構不得不彼此加碼競價搶人，提供五位數字簽約獎金、優厚的帶薪假期等條件吸引人才；許多求職者同時獲得多個機構的錄取通知，「這是一場衝向終點線的競賽」。

報導指出，醫療保健產業的工作通常屬於勞力密集類型，跟其他專業技能職業相比，更不容易受到自動化取代。相對高薪以及工作有保障的特點，吸引某些年輕人投入。

擁有護理學位和註冊護理師執照，在加州沙加緬度(Sacramento)醫院擔任急診室技術師的28歲莎凡納·葛蘭特(Savannah Grant)說：「這工作絕對能養活一家人。」在加州，註冊護理師(registered nurses)時薪通常從70元起跳。

