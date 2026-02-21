拿白卡要工作 重創50～64歲女性 估不只年輕人失聯邦醫療補助

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
一家醫院內的指示牌指引訪客前往財務服務部門，白卡新規將使不少人失去這項福利。(美聯社)
一家醫院內的指示牌指引訪客前往財務服務部門，白卡新規將使不少人失去這項福利。(美聯社)

川普政府針對所謂的白卡(Medicaid，聯邦醫療補助)實施新規定，最遲從2026年底開始，所有19歲至64歲的聯邦醫療補助對象，每月必須工作或從事社區服務至少80小時，或在至少為半日制學校就讀，才能持續享有白卡福利。共和黨議員曾暗示，一些年輕失業男性濫用這個原為低收入者或身障人士而設的健保計畫，因此有必要實施這項新規定。然而哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導指出，不光是許多年輕人恐將因此會失去聯邦醫療補助，就連一些50至64歲的中年人，尤其是女性也會受到嚴重影響。

無黨派國會預算辦公室(Congressional Budget Office)預測，新規定實施後，未來10年至少將有500萬人失去白卡醫療保障。

目前白卡為那些缺乏雇主醫療保險的中年人，提供了一條生命線。全美50至64歲國民中，約有20%享有白卡保障，使他們在年滿65歲享有紅藍卡(Medicare，聯邦醫療保險)之前，就能夠獲得醫療保障。

但喬治城大學(Georgetown University )一項研究指出，新規定實施後，這批中年人之中，尤其是50至64歲的女性要面對更大的挑戰，不僅是她們對醫保服務有更大需求，也因為許多人需要全職照顧家庭、或本身患有疾病無法工作，不太可能達到每月工作時數80小時的要求。

非營利組織凱澤家族基金會(Kaiser Family Foundation)指出，最低工作時數的要求，明顯阻礙中年婦女繼續享有醫療補助保障，從而危及身心健康及經濟狀況。

波士頓麻薩諸塞大學(University of Massachusetts Boston)的另一研究發現，所有享有白卡健保的受益者當中，只有8%被認為是「有勞動能力但沒有工作」。

這個群體主要是非常貧困、為照顧家人而離開職場的女性，其中25%年齡在50歲或以上，並非共和黨籍眾院議長強生所說的「坐在沙發上玩電子遊戲的29歲男性」。

研究也指出，中年族群若失去白卡保障，健康問題得不到治療，實際上只會進一步削弱他們的工作能力。當他們達到65歲符合紅藍卡資格時，健康狀況只會變得更差，從而增加聯邦醫療保險計畫的支出。

一名社工正在指導一名婦女如何填寫白卡(聯邦醫療補助)申請表。(美聯社)
一名社工正在指導一名婦女如何填寫白卡(聯邦醫療補助)申請表。(美聯社)

聯邦醫療保險 白卡 紅藍卡

